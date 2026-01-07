Verano narco: desbaratan una red que abastecía con drogas fiestas electrónicas en la Costa Atlántica

Parte de los estupefacientes y las armas secuestrados a la banda narco.

La Policía logró desactivar, a través de una serie de allanamientos en Mar del Plata , Villa Gesell y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) , una organización que se especializaba al abastecimiento de todo tipo de drogas en fiestas electrónicas y eventos masivos en la Costa Atlántica bonaerense. En el operativo, denominado "Sol a Sol" , se secuestraron estupefacientes valuados en más de 230 millones de pesos y se detuvo a ocho personas .

Entre las drogas secuestradas había 2 kilos de cocaína, casi 7 kilos de marihuana, 1 kilo de "tusi" y cristal, 1.000 pastillas de éxtasis, hongos alucinógenos y ketamina líquida. Las pastillas tenían caritas felices, siluetas del Chavo del Ocho , de Pablo Escobar o un alien .

Según las autoridades, todas estas drogas estaban destinadas a ser comercializadas durante la temporada de verano en eventos masivos de Mar del Plata, Villa Gesell y el Partido de La Costa.

Además de los estupefacientes, los efectivos decomisaron elementos vinculados al empaquetado y la comercialización , incluyendo balanzas de precisión y una máquina contadora de dinero.

También se incautaron dos armas de fuego (una pistola y un revólver) con aproximadamente 70 proyectiles, casi cinco millones de pesos en efectivo y cinco vehículos que, presuntamente, eran utilizados para el transporte y la logística de la banda.

Cómo operaban

La banda tenía de todo gracias a su principal proveedor, un hombre que residía en una de las torres más lujosas del barrio porteño de Caballito. Hasta allí se llegaba el “emisario” de la Costa Atlántica, cargaba toda la droga y comenzaba con la secuencia de venta.

Además del “líder” y del “mensajero”, la célula marplatense estaba compuesta por seis personas, mientras que un distribuidor afincado en Gesell se ocupaba de aquel mercado.

“Activa el riko”

La distribución de las drogas se hacía a través de grupos de WhatsApp llamados “Activa el Weed” o “Activa el riko 24/7 2.0”. Allí se ofrecían hongos alucinógenos, marihuana, “tusi”, comprimidos de éxtasis, cristales de MDMA y clorhidrato de cocaína. También se avisaba que estaban “activos con el delivery”.

La unidad de éxtasis se vendía a 15.000 pesos la unidad, mientras que los 10 gramos de “tusi” salían 140 dólares y los 10 gramos de cristales de metanfetamina, 380.000 pesos.

Movimientos

Los detectives policiales confirmaron viajes a Buenos Aires y a Villa Gesell del emisario marplatense, y un incesante movimiento de dinero en las billeteras virtuales de los investigados.

Por ejemplo, habían advertido que una mujer había tenido ingresos en su cuenta de Mercado Pago por más de 21 millones de pesos en un año, siempre en acreditaciones de montos relativamente menores, percibidos de manera escalonada y siempre “redondos”.

Se logró reconstruir, entonces, que la célula de Mar del Plata estaba compuesta por al menos seis personas, que tenían un representante en Gesell y que todos obtenían grandes ganancias gracias a la droga “bajada” desde Buenos Aires.

Allanados y detenidos

Con toda esa información, el juez Santiago Inchausti, del Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, autorizó el allanamiento en “La Feliz” para domicilios de Cardiel al 7500, French al 7600, Mármol al 300, Berutti al 7900 y Aragón al 8800. También en el lujoso apartamento de las torres Caballito Nuevo, donde cayó detenido el proveedor principal.

La investigación estuvo a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Mar del Plata, bajo las instrucciones de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos.

El fiscal responsable fue Santiago Eyherabide, con la intervención del auxiliar fiscal Hércules Giffi y del citado Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata.

Fuente: Agencia DIB