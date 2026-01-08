jueves 08 de enero de 2026
8 de enero de 2026 - 14:50

Lamb Weston cierra su planta de Munro y despide a 100 personas

La fabricante de papas fritas congeladas solo se quedará con la nueva planta ubicada en Mar del Plata. Sigue la ola de despidos.

Por Agencia DIB
La planta de Lamb Weston.&nbsp;

La planta de Lamb Weston. 

La postal vuelve a repetirse. Empresa que cierra, y decenas de familias que quedan en la calle. Esta vez se trata de la fabricante de papas congeladas estadounidense Lamb Weston, quien bajó las persianas de la planta ubicada en la localidad bonaerense de Munro, en Vicente López, y despedirá a unas 100 personas.

Más noticias
Personal de la sucursal pilarense de GEPSA. (Resumen de Pilar)

Dos empresas del conurbano empezaron el año con ajuste y despidos
La Universidad Nacional de La Plata ofrece una gran variedad de becas. video

La inscripción a las becas de la Universidad Nacional de La Plata sigue abierta hasta marzo

"Lamb Weston cerrará la planta de Munro, Argentina, y consolidará la producción para América Latina en su moderna planta de Mar del Plata", informó la empresa en un comunicado. La sede regional de la compañía está en Buenos Aires.

"El cierre de Munro refleja la estrategia en curso para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa y del capital en toda la red global de manufactura", agregó la firma con sede en Idaho.

“Gestionar eficazmente los costos a lo largo de nuestra cadena de suministro es fundamental para generar valor para los clientes, al tiempo que nos permite priorizar inversiones que modernicen los activos físicos y mantengan las operaciones eficientes, resilientes y preparadas para el crecimiento futuro”, señaló la directora de la cadena de suministro, Sylvia Wilks, en el comunicado.

"Aproximadamente 100 empleados afectados por el cierre de Munro recibirán paquetes de indemnización de acuerdo con los requisitos y regulaciones locales.", confirmó la compañía, que provee papas congeladas para restaurantes y comercios.

Ubicada dentro del Polo Industrial de Mar del Plata, la planta tiene 40.000 metros cuadrados y capacidad para producir 360 toneladas, dependiendo también de la variedad del producto. Opera en tres turnos, las 24 horas, y genera 250 empleos directos, incluyendo puestos administrativos, técnicos, ingenieros y operarios.

"Se espera que este proyecto genere aproximadamente 3.000 empleos indirectos", precisaron a principios de 2025 desde la compañía, que opera en más de 100 países y cotiza en bolsa.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Dos empresas del conurbano empezaron el año con ajuste y despidos

La inscripción a las becas de la Universidad Nacional de La Plata sigue abierta hasta marzo

La Cámara de Comercio de Chascomús propone un régimen laboral adaptado al turismo "como en la Costa"

Cuáles son las regiones bonaerenses con "riesgo extremo" por los incendios

Patagones: cortarán por 20 días la circulación por el puente ferrocarretero que une la ciudad con Viedma

Cómo prevenir los ataques del barigüí, la mosca negra que ya llegó al AMBA

Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso

Mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de Tigre y les robaron hasta el techo

Fuertes vientos y sudestada: la alerta amarilla se extendió al AMBA y habrá crecida del Río de la Plata

Rescataron a una beba que había sido abandonada en un cesto de basura en San Martín

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los incendios afectan a gran parte del país. 

Cuáles son las regiones bonaerenses con "riesgo extremo" por los incendios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La planta de Lamb Weston. 

Lamb Weston cierra su planta de Munro y despide a 100 personas