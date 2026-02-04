Pilar: mató a su tío golpeándolo en la cabeza con un bate de béisbol

El video donde el sobrino ataca a su tío con un bate, en Pilar.

Después de agonizar durante cuatro días, un hombre falleció en la tarde del lunes en el Hospital Central de la ciudad de Pilar como consecuencia de un salvaje ataque de un sobrino, quien le destrozó la cabeza con un bate de béisbol .

Femicidio y suicidio: un hombre mató a su pareja y luego se arrojó a las vías del tren

Según información del diario Resumen de Pilar, el hecho se desencadenó por una larga disputa familiar alrededor de la posesión de un terreno en el barrio William Morris de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar.

La vivienda donde ocurrió el homicidio pertenece a la madre del hombre fallecido, Leandro Cejas (34) , quien vivía con ella. Años atrás, la mujer había autorizado que otro de sus hijos se instalara en una parte del lote junto a su familia, entre ellos Jeremías Benítez (23), el autor del ataque.

Familiares relataron que la convivencia se fue haciendo más difícil con los años al punto que el viernes pasado la tensión derivó en tragedia. Primero hubo una fuerte discusión en la vereda y luego Benítez buscó un bate y atacó brutalmente a Cejas quien intentó cubrirse el rostro con el brazo y sufrió una fractura. El impacto lo desestabilizó y provocó su caída en una zanja, donde el agresor continuó golpeándolo en la cabeza en reiteradas oportunidades, hasta que el bate se rompió. El ataque terminó cuando le arrojó una piedra en el cráneo , en momentos en que la víctima ya se encontraba inconsciente.

Vecino y familiares filmaron la pelea a la vez que llamaron al 911. Antes de que llegara la policía, Benítez huyó del lugar aunque poco después fue detenido en una estación YPF en Ingeniero Maschwitz.

Leandro Cejas fue trasladado de urgencia al Hospital Central de Pilar en estado gravísimo. El diagnóstico fue muerte cerebral por los golpes en la cabeza, y el cuadro irreversible se confirmó con la muerte del tío.

La causa, que inicialmente había sido caratulada como "Tentativa de homicidio y lesiones graves" y que se encuentra en manos de la UFI N°1 de Pilar, ya se modificó a “Homicidio”.

Fuente: Agencia DIB