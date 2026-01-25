Cayó en Pilar una banda que cometía estafas desde la cárcel

Fueron detenidas cuatro personas en Pilar que integraban una banda que cometía estafas desde la cárcel.

Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el partido bonaerense de Pilar en el marco de una causa por estafas cometidas mediante engaños telefónicos y digitales, bajo una modalidad coordinada desde el interior de una unidad carcelaria.

Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad lograron recuperar parte del dinero sustraído a las víctimas y secuestraron un vehículo con la numeración de chasis adulterada.

La investigación se inició a partir de las denuncias de dos comerciantes de la zona. En uno de los casos, un hombre advirtió que su teléfono celular y su cuenta de WhatsApp habían sido hackeados. A partir de esa maniobra, los delincuentes se hicieron pasar por la víctima y contactaron a otro comerciante, a quien le manifestaron la necesidad de comprar dólares.

Creyendo que dialogaba con su conocido, la segunda víctima accedió a entregar 4.500 dólares. Para concretar la operación, aceptó que una persona pasara en moto a retirar el dinero, con la promesa de recibir luego la transferencia de los pesos correspondientes, algo que nunca ocurrió.

Las tareas investigativas permitieron establecer que la banda actuaba con una estructura claramente definida: desde el interior de una cárcel se impartían las directivas y se coordinaban los engaños, mientras que los integrantes en libertad se encargaban de ejecutar los cobros y trasladarse hasta los puntos previamente acordados.

auto

Operativo conjunto

A partir de tareas encubiertas y de campo, personal de la Sub DDI Pilar detectó que uno de los sospechosos regresaría a la zona para intentar concretar una nueva estafa.

Con esa información se montó un operativo conjunto con intervención de la Estación de Seguridad Pilar, la Comisaría Pilar 8ª y el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad local.

Los operativos en Pilar

El primer procedimiento se realizó en Pilar centro, en inmediaciones de Beato Jansen y las calles México y Paraguay, donde fue interceptado un joven de 21 años, señalado como uno de los autores materiales de la maniobra. De acuerdo con la pesquisa, ya había participado del cobro anterior y se movilizaba en un motovehículo junto a otro individuo.

En paralelo, un operativo cerrojo permitió interceptar un automóvil Peugeot 208 negro en el que se desplazaban otras tres personas -un hombre de 31 años y dos mujeres de 39 y 25- en la zona de Tucumán y las calles Víctor Vergani y Chacabuco. Durante la requisa del rodado, los efectivos incautaron 4.300 dólares, suma que luego se determinó correspondía al dinero sustraído momentos antes a una de las víctimas.

Al inspeccionar el vehículo, se constató además una irregularidad en la numeración de chasis, lo que impedía establecer su procedencia y configuró una presunta infracción al artículo 289 del Código Penal, por supresión o adulteración de numeración registral.

Por disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal, y con intervención del Juzgado de Garantías N°7 del Departamento Judicial San Isidro, se ordenó la aprehensión de urgencia de los cuatro imputados, el secuestro del automóvil y la restitución del dinero recuperado a la víctima. Los detenidos fueron trasladados a sede fiscal para prestar declaración.

En tanto, la Sub DDI Pilar continúa con las tareas investigativas para dar con un quinto involucrado, presuntamente vinculado a la coordinación de las maniobras desde el ámbito carcelario, por lo que no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.

Fuente: Agencia DIB