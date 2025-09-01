Patagones: Policía condenado por mentir su domicilio para cobrar beneficio por zona desfavorable

Justicia Bahía Blanca. - ANJ -

La Justicia condenó a la pena de 2 años y 6 meses de prisión al policía Jorge Orlando Fuentealba por haber inventado y mentido durante años que tenía domicilio en el partido de Patagones y así cobrar el beneficio por Zona Desfavorable aprobado por Ley. Además, se le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, reglas de conducta durante tres años y el cumplimiento de 240 horas de tareas comunitarias en organismos o instituciones públicas o privadas de bien público.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos sucedieron desde noviembre de 2014 hasta junio de 2024 inclusive, cuando consignó datos falsos respecto de su lugar de residencia en la localidad de Juan A. Pradere, maniobra que concretó con el objeto de percibir dinero extra en su salario. Como consecuencia, hizo incurrir en error a las autoridades que tenían a su cargo la liquidación de haberes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quienes tomaron como ciertos los datos brindados por el acusado en sus declaraciones juradas y procedieron a abonar el monto por Suplemento por Zona Desfavorable, junto a sus haberes mensuales.

El accionar de Fuentealba generó una percepción indebida en su salario y una consecuencia patrimonial perjudicial para la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires, de más de 43 millones de pesos.

Fuentealba fue condenado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública bajo la modalidad de estafa agravada por haber sido cometida por funcionario público, en concurso ideal con falsificación ideológica de instrumento público. (DIB) GML

