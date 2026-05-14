jueves 14 de mayo de 2026
14 de mayo de 2026 - 18:24

Golpe de la izquierda en SUTEBA: se quedó con la seccional más grande, La Matanza

La lista Multicolor de Romina Del Plá se impuso al oficialismo. El resultado golpea también al peronismo del distrito, que conducen Espinoza y Magario.

Por Agencia DIB
La sede de SUTEBA.&nbsp;

La sede de SUTEBA. 

Archivo DIB.

La izquierda le arrebató al oficialismo de Roberto Baradel la conducción de la seccional más importante de SUTEBA en la Provincia: La Matanza, que quedó en manos de la lista Multicolor, encabezada por Romina del Plá, quien hizo toda su campaña con fuertes críticas a Javier Milei pero también al peronismo.

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El oficialismo de Baradel -que no se presentó a las elecciones y deja por tanto la conducción después de 20 años- ganó en la pelea general y María Laura López será la secretaria general, pero la lista Multicolor de la izquierda ganó en distritos importantes como Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca.

Pero recuperar La Matanza, fue la nota sobresaliente para la izquierda La Multicolor obtuvo 2.297 votos contra 2.135 de la Celeste-Violeta. El dato no solo tiene que ver con la interna gremial, el distrito es controlado por el peronismo, a través de la dupla Fernando Espinoza, el intendente y su socia política Verónica Magario.

Nathalia González Seligra, secretaria gremial electa por SUTEBA Matanza afirmó que “este triunfo es fruto de una enorme pelea, de la organización en las escuelas, y de la solidaridad que construimos en cada lucha. Sabemos que el camino es organizarse, resistir al ajuste de Milei y al recorte provincial que está haciendo Kicillof y seguir peleando por salarios dignos y por la educación pública para las familias de nuestras escuelas.”

En el total provincial, como infrmó DIB; con el 80% de las mesas escrutadas, la lista Celeste-Violeta encabezada por María Laura Torre retuvo la conducción con el 76% de los votos. La Multicolor izquierdista quedó segunda con el 19%, mientras que la Azul y Blanca, de la Corriente Clasista Combativa y el Partido Comunista Revolucionario, sacó el 4%. El oficialismo perdió casi seis puntos respecto al 81,33% que había obtenido en 2022. En ese cuadro, el resultado en La Matanza fue el dato que opacó el festejo.

Fuente: Agencia DIB.

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