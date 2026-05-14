Golpe de la izquierda en SUTEBA: se quedó con la seccional más grande, La Matanza

La sede de SUTEBA. Archivo DIB.

La izquierda le arrebató al oficialismo de Roberto Baradel la conducción de la seccional más importante de SUTEBA en la Provincia: La Matanza, que quedó en manos de la lista Multicolor, encabezada por Romina del Plá, quien hizo toda su campaña con fuertes críticas a Javier Milei pero también al peronismo.

El oficialismo de Baradel -que no se presentó a las elecciones y deja por tanto la conducción después de 20 años- ganó en la pelea general y María Laura López será la secretaria general, pero la lista Multicolor de la izquierda ganó en distritos importantes como Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca.

Pero recuperar La Matanza, fue la nota sobresaliente para la izquierda La Multicolor obtuvo 2.297 votos contra 2.135 de la Celeste-Violeta. El dato no solo tiene que ver con la interna gremial, el distrito es controlado por el peronismo, a través de la dupla Fernando Espinoza, el intendente y su socia política Verónica Magario.

Nathalia González Seligra, secretaria gremial electa por SUTEBA Matanza afirmó que “este triunfo es fruto de una enorme pelea, de la organización en las escuelas, y de la solidaridad que construimos en cada lucha. Sabemos que el camino es organizarse, resistir al ajuste de Milei y al recorte provincial que está haciendo Kicillof y seguir peleando por salarios dignos y por la educación pública para las familias de nuestras escuelas.”

En el total provincial, como infrmó DIB; con el 80% de las mesas escrutadas, la lista Celeste-Violeta encabezada por María Laura Torre retuvo la conducción con el 76% de los votos. La Multicolor izquierdista quedó segunda con el 19%, mientras que la Azul y Blanca, de la Corriente Clasista Combativa y el Partido Comunista Revolucionario, sacó el 4%. El oficialismo perdió casi seis puntos respecto al 81,33% que había obtenido en 2022. En ese cuadro, el resultado en La Matanza fue el dato que opacó el festejo. Fuente: Agencia DIB.

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