miércoles 24 de diciembre de 2025
24 de diciembre de 2025 - 11:20

Milagro de Navidad: decían llevar donaciones para una iglesia y eran 5 kilos de marihuana

Además de la marihuana compactada, a los dos detenidos en Chivilcoy en la previa de la Navidad se les encontraron flores de cannabis y sobres con cocaína.

Por Agencia DIB
Marihuana de Navidad: los detenidos dijeron que llevaban donaciones para una iglesia de Chivilcoy.

La Razón de Chivilcoy

Ni siquiera invocar el espíritu de la Navidad salvó a dos hombres que circulaban en un automóvil hacia ya que fueron detenidos este martes en un control vehicular en el que se les descubrió más de cinco kilos de marihuana y sobrecitos de cocaína.

La droga secuestrada en la provincia de Misiones que tenía destino la localidad bonaerense de Pehuajó.

Detienen a un camionero que llevaba 7 toneladas de marihuana a Pehuajó
Durante la Nochebuena podrían desencadenarse chaparrones en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. 

Calor, humedad, lluvias: en qué distritos bonaerenses conviene poner la mesa adentro la noche del 24

El procedimiento realizado por la Policía Vial Chivilcoy, formaba parte de un control sorpresivo y aleatorio en el acceso a la ciudad. Al verificar la documentación de un automóvil Renault Logan conducido por Cristino Vega, el personal policial secuestró varias bolsas de plástico de gran tamaño que contenían marihuana compactada, con un peso superior a los cinco kilos. Además, se halló un envoltorio con cocaína, informó La Razón de Chivilcoy, que habría tenido como destino varios domicilios de Chivilcoy.

Antes de que el auto fuera inspeccionado, los ocupantes dijeron que llevaban donaciones para una iglesia local, producto de una colecta de Navidad.

"Regalitos" de Navidad

De manera extraoficial, trascendió que la droga tendría como destino más de un domicilio dentro de la zona urbana de Chivilcoy. Según se informó, al momento de ser abordados por los efectivos, los detenidos manifestaron en una primera instancia que transportaban donaciones para una iglesia, en referencia a los bolsones cerrados que llevaban en el interior del vehículo.

Por infringir la Ley 23.737 de estupefacientes, con fines de comercialización, los detenidos, la droga y el vehículo quedaron a disposición de la Justicia Federal de Mercedes.

Fuente: Agencia DIB

