martes 09 de diciembre de 2025
9 de diciembre de 2025 - 10:19

Detienen a un camionero que llevaba 7 toneladas de marihuana a Pehuajó

Gendarmería descubrió en un camión en Misiones la dorga oculta en cofres de madera. El chofer quedó detenido a disposición de la Justicia Federal

Por Agencia DIB
La droga secuestrada en la provincia de Misiones que tenía destino la localidad bonaerense de Pehuajó.

Gendarmería Nacional

Un control vehicular en la provincia de Misiones terminó con un significativo golpe al narcotráfico: más de siete toneladas de marihuana fueron halladas ocultas dentro de cofres especialmente armados en un cargamento de madera, que tenía como destino final la ciudad bonaerense de Pehuajó.

El operativo se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 14, en el kilómetro 785, y terminó en la detención del conductor del camión que transportaba la carga de estupefaciente hacia la provincia de Buenos Aires.

“Sustancias ilícitas”

Según se informó el procedimiento fue ejecutado por efectivos de la Sección San José, dependiente del Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de Gendarmería Nacional.

Durante la inspección inicial, los uniformados observaron que el semirremolque trasladaba una gran cantidad de tirantes de madera. Como parte del protocolo, decidieron utilizar el escáner móvil de la Fuerza. “La imagen reveló lo que a simple vista no se advertía: múltiples bultos con densidad y coloración compatibles con sustancias ilícitas”, dice un comunicado de la fuerza.

Los ladridos de “Jacki”

Ante esa sospecha, intervino el can detector de narcóticos “Jacki”, que al subir al semirremolque reaccionó de inmediato. Según relataron los gendarmes, “el animal ladró y comenzó a rasgar un conjunto de maderas, lo que confirmó la posible presencia de droga escondida entre los tirantes”.

Con la autorización del Juzgado Federal de Posadas y de la Fiscalía Federal, el camión fue trasladado a la Unidad de la Fuerza para una inspección detallada. Allí se descubrió la estructura diseñada para el transporte de la droga: 21 cajones de madera disimulados dentro del cargamento principal.

Siete toneladas

Al abrirlos, los funcionarios contabilizaron 9.361 paquetes de marihuana, con un peso total de 7.418 kilos 912 gramos.

El magistrado interviniente ordenó el secuestro de la droga y del vehículo, mientras que el conductor, cuyo destino final era la ciudad bonaerense de Pehuajó, quedó detenido a disposición de la Justicia Federal.

Fuente: Agencia DIB

