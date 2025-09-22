lunes 22 de septiembre de 2025
22 de septiembre de 2025 - 18:05

El dólar y el Riesgo País cayeron después de los anuncios del Gobierno y el apoyo de Estados Unidos

El dólar retrocedió $ 85 frente al último cierre de la semana pasada. El Riesgo País, medido por el JP Morgan, se desplomó en igual proporción y quedó en 1.089 puntos básicos.

Por Agencia DIB
El dólar arrancó la semana con fuerte retroceso.

Xinhua
Una máquina trabajando en la cosecha de trigo.

El Gobierno elimina las retenciones a los granos y a la carne hasta el 31 de octubre
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió US$678 millones de las reservas para frenar la escalada del dólar.

El Banco Central vendió US$678 millones de las reservas para sostener el dólar

El optimismo también se trasladó a los mercados financieros: los bonos en dólares y los ADRs repuntaron con fuerza y escalaron hasta 24,1%, mientras que el Riesgo País, medido por el JP Morgan, se desplomó en igual proporción y quedó en 1.089 puntos básicos, después de haber rozado los 1.500 la semana pasada. El Merval cerró con una suba de 7,55%, ubicado en 1.811.038,80. Medido en dólares, escaló 17% hasta 1.257 puntos.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el apoyo de Washington a Argentina mediante un mensaje de su directora gerente, Kristalina Georgieva. “Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo del secretario Scott Bessent a Argentina”, expresó, y agregó: “Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

Calma cambiaria

La calma cambiaria se produjo tras una semana de tensión, en la que el Banco Central (BCRA) debió desprenderse de más de US$ 1.100 millones de reservas para mantener al dólar mayorista dentro del esquema de bandas. Este lunes, la divisa cerró en $ 1.408, con una baja del 4,5% en el día. Actualmente, los límites del régimen cambiario se ubican en $ 1.476,79 para el techo y $ 947,49 para el piso.

En los bancos, el tipo de cambio minorista osciló entre $ 1.430 y $ 1.450, con un máximo de $ 1.470. En paralelo, el dólar blue retrocedió 3,1% y se ofreció a $ 1.455 para la compra y $ 1.475 para la venta. Entre los financieros, el MEP cayó 5,8% hasta $ 1.461,22 y el contado con liquidación (CCL) retrocedió 6% hasta $ 1.473,69. (DIB)

