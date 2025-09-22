Sigue la búsqueda de Brenda, Morena y Lara: salieron el viernes y les perdieron el rastro

Tres adolescentes son intensamente buscadas en la zona oeste del Conurbano desde el sábado pasado, luego de que sus familias radicaran una denuncia por averiguación de paradero, tras haber perdido contacto con ellas.

Zárate: tres detenidos, entre ellos una policía y un agente municipal, por la desaparición de un hombre

Las involucradas son Brenda del Castillo y Morena Verdi , ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez , de 15, quienes salieron el viernes por la noche, supuestamente rumbo al barrio porteño de Flores, y no se las pudo contactar desde entonces. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

Según los testimonios de los familiares, las jóvenes habían quedado con una cuarta persona, en una rotonda ubicada en la intersección de Monseñor Buffano y Avenida Crovara en Ciudad Evita , partido de La Matanza. Paula, la madre de Brenda, declaró a Crónica TV: "Ellas se iban a encontrar con una persona que las pasaba a buscar por la rotonda. Salieron del domicilio de Morena, se fueron a encontrar y después no sabemos más nada".

En tanto, los teléfonos celulares de las tres jóvenes se encuentran apagados desde el día de su desaparición, lo que levantó todo tipo de sospechas.

busqueda

Daiana, una prima de Brenda, expresó en declaraciones televisivas que "no se han analizado las cámaras de seguridad de la zona, y que muchos vecinos vieron a las chicas en una esquina, donde subieron a una camioneta". La joven pidió a las autoridades municipales y provinciales que "por favor busquen", porque el fin de semana no se movió la investigación. "Necesitamos que nos ayuden a resolver esto, porque solos no podemos", añadió la joven al canal C5N.

Ante la falta de respuestas, familiares y vecinos realizan manifestaciones en la rotonda donde las chicas habría desaparecido, para visibilizar el caso y presionar a los encargados de la investigación para que avancen en la pesquisa. En redes sociales también hay distintas publicaciones que buscan viralizar la imagen de las tres jóvenes, para que puedan ser encontradas lo antes posible.

Embed Estamos buscando a Morena, Brenda y a Lara, son de Ciudad Evita, La Matanza.

Si alguien las vio, y tienen información por favor comunicarse urgentemente.

Difundan! pic.twitter.com/QVv6jzw0be — Romina Del Plá (@RominaDelPla) September 21, 2025

La causa está a cargo del fiscal Gastón Duplaá, titular de la UFI Descentralizada N°2. El caso fue caratulado como "averiguación de paradero". En tanto, la Fiscalía y la Policía continúan la recolección de información. (DIB)