San Vicente: temor en un barrio por la "abuela pistolera" que amenaza a los vecinos

Una mujer de 63 años fue detenida y liberada, por amenazar a sus vecinos con vaciar el cargador de su arma.

Un llamado al 911 encendió la alarma en el barrio de Alejandro Korn, partido bonaerense de San Vicente: un grupo de vecinos denunció que una mujer de 63 años los amenazaba con una pistola y les apuntaba mientras gritaba que iba a “vaciar el cargador”.

Tras los reiterados llamados, efectivos del Comando de Patrullas de San Vicente llegaron de urgencia al cruce de las calles Entre Ríos y Báez lograron detener a la protagonista, rápidamente apodada por el barrio como la “abuela pistolera”.

En tanto, los policías encontraron a la mujer con una pistola Beretta PX4 Storm calibre 9 milímetros, con la numeración suprimida. Además, llevaba en su poder dos cargadores con 15 proyectiles de munición de guerra. Al parecer, la mujer propinaba las amenazas fundamentadas en un viejo conflicto barrial.

Los agentes pudieron detener a la mujer y la trasladaron a la comisaría por “portación ilegal de arma y munición de guerra”. Sin embargo, tras pasar varias horas en la seccional, recuperó la libertad y volvió a su casa.

Los vecinos no se sienten cuidados y temen que la mujer vuelva a protagonizar otro episodio violento y cumpla con su amenaza.

