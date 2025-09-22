lunes 22 de septiembre de 2025
22 de septiembre de 2025 - 17:00

San Vicente: temor en un barrio por la "abuela pistolera" que amenaza a los vecinos

La mujer, de 63 años, fue detenida por “portación ilegal de arma y munición de guerra” durante unas horas, pero luego recuperó su libertad.

Por Agencia DIB
Una mujer de 63 años fue detenida y liberada, por amenazar a sus vecinos con vaciar el cargador de su arma.&nbsp;

Una mujer de 63 años fue detenida y liberada, por amenazar a sus vecinos con vaciar el cargador de su arma. 

Un llamado al 911 encendió la alarma en el barrio de Alejandro Korn, partido bonaerense de San Vicente: un grupo de vecinos denunció que una mujer de 63 años los amenazaba con una pistola y les apuntaba mientras gritaba que iba a “vaciar el cargador”.

Más noticias
Vecinos de Zárate se manifestaron frente a la municipalidad para pedir Justicia por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco. (Imagen de TV)

Masiva marcha en el centro de Zárate para pedir Justicia por el crimen de Saúl De Francesco
Recreación pictórica del ciervo del género Antifer junto a la pieza hallada y su ubicación en la cornamenta. (Gentileza Museo Paleontológico de San Pedro)

Recuperan una especie de ciervo extinto que vivió en San Pedro hace 200 mil años

Tras los reiterados llamados, efectivos del Comando de Patrullas de San Vicente llegaron de urgencia al cruce de las calles Entre Ríos y Báez lograron detener a la protagonista, rápidamente apodada por el barrio como la “abuela pistolera”.

En tanto, los policías encontraron a la mujer con una pistola Beretta PX4 Storm calibre 9 milímetros, con la numeración suprimida. Además, llevaba en su poder dos cargadores con 15 proyectiles de munición de guerra. Al parecer, la mujer propinaba las amenazas fundamentadas en un viejo conflicto barrial.

Los agentes pudieron detener a la mujer y la trasladaron a la comisaría por “portación ilegal de arma y munición de guerra”. Sin embargo, tras pasar varias horas en la seccional, recuperó la libertad y volvió a su casa.

Los vecinos no se sienten cuidados y temen que la mujer vuelva a protagonizar otro episodio violento y cumpla con su amenaza.

Temas
Ver más

Masiva marcha en el centro de Zárate para pedir Justicia por el crimen de Saúl De Francesco

Recuperan una especie de ciervo extinto que vivió en San Pedro hace 200 mil años

Zárate: conmoción por el secuestro y crimen de un jubilado, con policías implicados

Maximiliano Abad presentó en Mar del Plata el sello postal en homenaje al Papa Francisco

Sigue la búsqueda de Brenda, Morena y Lara: salieron el viernes y les perdieron el rastro

Juntos por Tomy: la lucha de un chico de Haedo contra la leucemia y un tratamiento en Roma

Llenar el changuito en el interior bonaerense es más barato que en 19 provincias

Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: el Parque Provincial Ernesto Tornquist

Temporal en Mar del Plata y Tandil: "daños de consideración" y cortes de suministro eléctrico

Por primera vez, dos mujeres conducirán la Universidad Nacional de Mar del Plata

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona con el changuito en el supermercado. 

Llenar el changuito en el interior bonaerense es más barato que en 19 provincias

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Vecinos de Zárate se manifestaron frente a la municipalidad para pedir Justicia por el crimen de Eduardo Saúl De Francesco. (Imagen de TV)

Masiva marcha en el centro de Zárate para pedir Justicia por el crimen de Saúl De Francesco

Por  Agencia DIB