Crímenes de lesa humanidad: inspeccionaron la VIII Brigada Aérea de Moreno

La Justicia de San Martín realizó una inspección ocular en el ex centro clandestino de detención VIII Brigada Aérea de Moreno , en el marco del juicio a cuatro exmilitares de la Fuerza Aérea acusados por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el circuito represivo de la zona oeste del Conurbano bonaerense durante la última dictadura. La fiscalía informó que la medida permitió conocer las distintas partes del predio, reconstruir su espacialidad y verificar ocularmente lo relatado por los testigos en el juicio.

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal , estuvieron presentes los testigos Nélida Olivieri, Raúl Morello, Faustino Altamirano y Sergio Gobulin . Todos ellos fueron secuestrados y torturados en el predio en distintos períodos entre 1976 y 1978. Además, del recorrido participó el conscripto Walter Fey , que durante el juicio declaró sobre la existencia de personas secuestradas y torturadas en la Base y otros delitos cometidos como violencia sexual, todos ellos perpetrados por el Grupo de Tareas que funcionó allí bajo el mando de la División de Inteligencia, en la que se desempeñaba el imputado Ernesto Rafael Lynch .

Asistieron la presidenta del tribunal, la jueza María Claudia Morgese ; la defensa de los imputados, el imputado Julio César Leston ; y las querellas “Moreno por la Memoria” y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires . El recorrido fue realizado con el acompañamiento del personal militar actual de la base.

En ese centro clandestino, además de los sobrevivientes mencionados, sufrieron cautiverio al menos ocho personas más identificadas y cuyos casos se desarrollan en el juicio, dos de ellos desaparecidos. Sin embargo, los conscriptos que declararon en el debate dieron cuenta de muchas más víctimas que no pudieron identificarse hasta el momento.

La diligencia permitió que las partes recorrieran hangares, puestos de guardias, el casino de oficiales, la torre de control y un sótano, entre otros espacios. Ese sitio había sido mencionado por Fey como uno de los lugares donde supo hubo personas secuestradas.

Según “Fiscales”, esta fue la primera inspección ocular realizada en el predio, a diferencia de los otros sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención involucrados en este juicio y que fueron recorridos en investigaciones previas. Además de la VIII Brigada Aérea de Moreno, forman parte de este debate hechos cometidos en la sede de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA), con asiento en Morón; la casona de Morón conocida como "Mansión Seré"; la Iª Brigada Aérea de El Palomar; la VII Brigada Aérea de Morón; y varias dependencias policiales, entre ellas, la comisaría de Castelar.

El juicio

El juicio comenzó el 27 de agosto del año pasado. Los acusados son el exteniente 1° de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera; el ex cabo 1° de la misma unidad militar, José Juan Zyska; el excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch; y el ex cabo 1° de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de la Fuerza Aérea, Julio César Leston. Es la primera vez que se juzgan los hechos vinculados a la Brigada Aérea de Moreno y las Comisarías que dependían de ella a los efectos del circuito represivo.

Todos ellos están imputados por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos, en total en perjuicio de 112 víctimas. A Leston también se le imputan dos hechos de coacciones. Había un quinto imputado, el excabo de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, pero falleció durante el debate. (DIB)