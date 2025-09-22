lunes 22 de septiembre de 2025
Diputados: por qué podría ser removido el jefe de Gabinete Guillermo Francos

Encuentro Federal presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.&nbsp;

Guillermo Francos, jefe de Gabinete. 

Diputados nacionales del bloque Encuentro Federal encabezados por Oscar Agost Carreño presentaron este lunes una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad, luego de que la oposición volteara el veto del presidente, Javier Milei.

De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.

En tanto, para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en la red social X, sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso. Y añadió: "La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad".

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Ángel Pichetto, entre ellos, los legisladores Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

El propio Pichetto, también se pronunció en su cuenta de X. "Lo informado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos es de gravedad institucional extrema. Viola el Estado de derecho e incumple la Ley de Discapacidad votada por el Congreso. El hecho tiene consecuencias impredecibles", escribió.

Críticas al accionar de Ejecutivo

Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad, pero en el mismo decreto 681/25 avisó que suspendía los efectos de la ley por falta de financiamiento y supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta” ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. “No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, sumó Ferraro.

“La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, apuntó Ferraro en X. (DIB)

