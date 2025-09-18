jueves 18 de septiembre de 2025
18 de septiembre de 2025 - 20:47

Matan a un policía en San Fernando: un hombre que amenazaba con suicidarse le quitó el arma y le disparó

El episodio ocurrió frente al aeropuerto, sobre la ruta 202 y la calle Balcarce, en la Plaza San Ginés. El sujeto quedó detenido.

Por Agencia DIB
El crimen ocurrió a metros del Aeropuerto Internacional de San Fernando.&nbsp;

El crimen ocurrió a metros del Aeropuerto Internacional de San Fernando. 

Un policía fue asesinado este jueves de al menos un disparo por un hombre que le quitó su arma reglamentaria cuando el oficial intentó evitar que se arroje debajo de los autos que transitaban por la ruta 202, frente al Aeropuerto Internacional de San Fernando. El acusado vació todo el cargador.

Todo comenzó cuando un grupo de vecinos alertó al 911 que había un hombre - luego identificado como Gabriel Gustavo Cañete, de 34 años - que en medio de un presunto brote psicótico amenazaba con quitarse la vida, en el cruce de la carretera mencionada y la calle Balcarce, en la plaza San Ginés de San Fernando.

Cuando personal policial del Comando de Patrullas de San Fernando arribó al lugar, los agentes intentaron disuadir al sujeto para que no se quitara la vida. En esas circunstancias se produjo un forcejeo en el que Cañete le quitó el arma reglamentaria a uno de los policías, el sargento Germán Farías, de 31 años le disparó a quemarropa. Otro agente, Maximiliano Lescano, resultó herido en la balacera.

Luego de efectuar los disparos, Cañete escapó de la escena, pero logró ser detenido a pocas cuadras. Quedó imputado por el homicidio del sargento y se constató que no tenía antecedentes penales. (DIB)

