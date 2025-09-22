Estadio Único: los detalles del convenio que firmaron Provincia y la AFA

El gobernador Axel Kicillof se refirió al convenio que la Provincia de Buenos Aires firmó con la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) para el uso y explotación del Estadio Único "Diego Armando Maradona" de La Plata . “El convenio con la AFA lo venimos trabajando hace aproximadamente nueve meses. Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”, explicó Kicillof durante una conferencia de prensa que brindó esta mañana.

Quien dio los detalles de ese convenio fue el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel . Explicó que se le otorga a la AFA “un permiso de uso precario y explotación transitoria a título oneroso” del Estadio. El convenio tiene una duración de cinco años y se establece un canon anual de $ 1.000 millones -actualizable anualmente por el IPC- y distintos cánones para actividades que no sean estrictamente deportivas.

“La Asociación de Fútbol Argentino se compromete a celebrar por año una actividad de la Selección de Fútbol Masculina Mayor y diversas actividades de la Selección Mayor Femenina , y de las distintas categorías”. Por otro, siguió Teruel, la AFA se compromete también a “celebrar actividades vinculadas a los equipos de fútbol que se encuentren asociados”.

Pero el convenio supone la posibilidad de compensar el canon con la realización de diversas obras de infraestructura. “En este momento estamos analizando una propuesta que hizo la AFA de realizar una inversión muy importante para reparar y concluir el techo del Estadio , incorporar un campo de juego fijo con los estándares establecidos por la FIFA , y tecnología que permita la transmisión con la calidad exigida por las normas internacionales. Esto va a permitirle al Estadio recuperar el esplendor que tuvo alguna vez, a los bonaerenses tener un Estadio de máximo nivel en la capital de su provincia, y a nuestro gobierno seguir trabajando para mejorar las condiciones de nuestros vecinos”.

Más adelante en la conferencia de prensa, Kicillof retomó el tema Estadio. “La AFA se hace cargo del Estadio Único de La Plata, con un plan de obras muy importante. Es un convenio mediante el cual tiene que pagarle a la Provincia un canon por el uso, un canon que puede ser sustituido por la realización de obras muy necesarias en el estadio. La intención es que nuestro Estadio Único se convierta en la casa de las selecciones nacionales que están a cargo de la Asociación de Fútbol Argentino”.

Masterplan de obras para el Estadio Único

La semana pasada se presentó en La Plata el Masterplan de obras para el estadio, en un encuentro del que participaron el gobernador Axel Kicillof y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La planificación cuenta con cuatro ejes de trabajo, que se pondrán en ejecución a corto plazo para tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026.

Campo de juego.

Techo.

Iluminación.

Infraestructuras interiores y conectividad.

De acuerdo con un comunicado de la AFA, Tapia expresó: “Estamos muy felices de poder estar hoy acá para presentarles el Masterplan para el Estadio Único. Es importante poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos. Realmente quiero agradecerles a ustedes por estar en este gran momento de nuestro fútbol y me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país.”

“De la mano de la provincia de Buenos Aires decidimos ponernos de pie y mirar hacia adelante para devolverle el brillo a este escenario histórico. Sin duda, hoy dimos un paso muy importante para el futuro de nuestro fútbol”, escribió el titular de la AFA en su cuenta de X luego de la reunión, y agradeció al intendente Julio Alak; al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quienes formaron parte del encuentro.

Por su parte, Kicillof precisó: “Hoy estamos acá para poder ver este proyecto que venimos trabajando conjuntamente hace varios meses, y para que las cosas pasen, es importante que se sumen fuerzas. Era importante esta reunión para darle el impulso definitivo, por eso quiero agradecerles a todos por venir hasta acá. El Estadio Único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo”.

De la presentación del plan de obras también participaron miembros del Comité Ejecutivo de la AFA, representantes de distintos clubes y los ministros bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. (DIB)