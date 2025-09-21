domingo 21 de septiembre de 2025
Zárate: tres detenidos, entre ellos una policía y un agente municipal, por la desaparición de un hombre

Eduardo Saúl De Francesco tiene 79 años y fue visto por última vez el jueves en su casa de la ciudad de Zárate.

Por Agencia DIB
Una agente de la policía de la provincia de Buenos Aires fue detenida.

Nada se sabe de Eduardo Saúl De Francesco, un hombre de 79 años que fue visto por última vez el jueves en su casa de la calle Valentín Alsina al 1000, en Zárate. Sin embargo, la investigación dio un giro con la detención de tres personas, entre ellas un empleado municipal y una oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires.

En el marco de procedimientos se incautaron dos vehículos -un Volkswagen Gol blanco y un Ford Focus- y fueron detenidos Alejo Moreno y María Ludmila Valentini, oficial del Comando de Patrullas de Campana. El tercer detenido es un agente que se desempeñaba en el Centro de Operaciones de Zárate (COZ).

Fuentes de la investigación confirmaron que Moreno fue captado por cámaras de seguridad en las inmediaciones de la vivienda de De Francesco en horarios coincidentes con su desaparición. Los investigadores analizan un posible móvil económico detrás del hecho.

La investigación está a cargo de la DDI Zárate-Campana (Gabinete de Búsqueda de Personas) y caratulada como “averiguación de paradero”. (DIB)

