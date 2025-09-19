Berazategui: detuvieron al acusado de matar a Julio Alberto Pucheta en 2014 en San Nicolás

Un hombre acusado de asesinar a Julio Alberto Pucheta en San Nicolás en el año 2014 fue arrestado en Berazategui , tras permanecer más de diez años prófugo . La detención se logró luego de que circulara información sobre su paradero en la localidad bonaerense de Plátanos, lo que permitió a la SDDI localizarlo y arrestarlo en la vía pública.

Según informó el diario El Norte , en un operativo llevado a cabo el jueves en la localidad de Berazategui, la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) logró la detención de un hombre identificado como L.M.V. acusado de asesinar a Julio Alberto Pucheta en febrero de 2014, en San Nicolás.

El 23 de febrero de 2014, Julio Alberto Pucheta, un joven rosarino que había llegado a San Nicolás pocos días antes, fue asesinado de un disparo en el tórax mientras se encontraba en la vía pública. Agentes de la comisaría tercera acudieron a la intersección de Berna y Moreno tras un llamado de auxilio y lo hallaron gravemente herido. Fue trasladado al Hospital San Felipe , donde murió horas después. Desde entonces, el acusado permaneció prófugo, pese a múltiples allanamientos y operativos realizados a lo largo de los años por distintas fuerzas policiales.

En ese momento, se comenzó a investigar el crimen con diversas hipótesis, incluyendo la posibilidad de que se tratara de un ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas.

La pista que permitió avanzar en la investigación surgió el 12 de septiembre de este año, cuando un informante reveló a los investigadores que el fugitivo se encontraba en la localidad de Plátanos, en Berazategui. A partir de esta información, se logró identificar su lugar de residencia en la calle 38 A al 5600, lo que permitió a la SDDI realizar una vigilancia encubierta en la zona.

La detención se llevó a cabo el jueves, cuando el sospechoso fue arrestado en la vía pública, específicamente en la calle 38 A, entre 156 y 157. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente por homicidio agravado con el uso de arma de fuego e infracción a la ley de armas de uso civil, bajo la intervención del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de San Nicolás. Además, existía otro requerimiento judicial por amenazas agravadas, a cargo del Juzgado de Garantías 3 de Quilmes. (DIB)