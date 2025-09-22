Recuperan una especie de ciervo extinto que vivió en San Pedro hace 200 mil años

Recreación pictórica del ciervo del género Antifer junto a la pieza hallada y su ubicación en la cornamenta. (Gentileza Museo Paleontológico de San Pedro)

El Museo Paleontológico de San Pedro acaba de recuperar parte de la cornamenta de un ciervo extinto del género Antifer, un animal de tamaño mediano que se extinguió a principios del Holoceno, es decir, que vivió en lo que hoy es territorio norte de la provincia de Buenos Aires hace 200 mil años.

Es la segunda vez, después de 27 años de investigación en la zona, que el equipo del museo encuentra una pieza de este “escurridizo” animal, según lo calificaron en un comunicado.

El fósil fue hallado durante una excavación de rutina en el yacimiento de Campo Spósito , sector Bajo del Tala, de la que participaron Jorge Martínez, Alexis Celié, Augusto Moleón, Julio Simonini y José Luis Aguilar.

Desde la dirección del museo explicaron que “si bien sabíamos de su presencia en la prehistoria de la zona, sus restos siempre han sido difíciles de encontrar en el norte de Buenos Aires". En este caso, el fósil hallado "es un fragmento basal de una cornamenta, con la roseta de inserción que la fijaba al cráneo del animal". De acuerdo a la especie, Antifer poseía "cornamentas algo aplanadas lateralmente, con marcadas estrías longitudinales en relieve , características que facilitan la identificación de este ciervo".

Esta pieza perteneciente fue recuperada junto a "restos de perezosos y armadillos gigantes, caballos fósiles, camélidos prehistóricos y otra especie de ciervo que habitó la zona". Los especialistas del Museo de San Pedro destacaron: "El estudio de los fósiles nos enseña sobre la gran diversidad de fauna que vivió en la llanura pampeana prehistórica durante el Pleistoceno. La zona de San Pedro, específicamente, fue un gran vergel de vida, con animales impensados para nosotros caminando por acá. El hallazgo de piezas como esta son la prueba tangible de esa gran diversidad biológica”.

IMG_20250913_153148425_HDR El equipo del Museo Paleontológico de San Pedro que encontró los restos del ciervo prehistórico. (Gentileza Museo de San Pedro)

Un ciervo del Cono Sur

Para el análisis de este hallazgo, el equipo del museo de San Pedro interactuó con el doctor Germán Gasparini, investigador de CONICET, Jefe de Trabajos Prácticos en Zoología III Vertebrados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Jefe de Sección en la División Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata.

“Los Cervidae son ungulados terrestres de pequeño a relativamente gran tamaño y constituyen una de las familias de Artiodactyla que ingresó a América del Sur en el Pleistoceno temprano, durante el evento conocido como Gran Intercambio Biótico Americano", detalló Gasparini.

Según amplió el especialista, "Antifer es uno de los géneros extintos de la familia Cervidae y está representado por dos especies de tamaño mediano a grande, Antifer ensenadensis y Antifer ultra. El género se registra en Argentina, sur de Brasil, norte de Uruguay y centro de Chile, desde el Pleistoceno temprano hasta el Pleistoceno tardío-Holoceno temprano. Dentro del territorio argentino existen registros fósiles en las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe".

Estos cérvidos tenían preferencias por ambientes cálidos, próximos a humedales con vegetación de tipo arbustiva. Su dieta era herbívora. Y según se sabe, un "evento de extinción masiva" ocurrido hacia el final del Pleistoceno y principios del Holoceno fue el que afectó su descendencia, así como de todos los megamamíferos (en sentido estricto, los herbívoros de más de una tonelada) y el 80% de los grandes mamíferos (de más de 45 kg) que habitaban en el subcontinente sudamericano. (DIB)