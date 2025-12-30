martes 30 de diciembre de 2025
Mar del Plata: otra vez cables en las calles para atacar motociclistas

En julio ya falleció una persona por esta causa. En ese momento unos chicos dijeron que fue “una travesura”. Ahora creen que es un plan para asaltar a los conductores de motos.

El motociclista asaltado muestra la tremenda marca que le dejó el cable suspendido sobre la calle.

Un nuevo episodio de extrema violencia urbana encendió las alarmas en Mar del Plata: un motociclista fue atacado con un cable cruzado sobre la calle, en lo que se presume es una modalidad de robo que ya tuvo un antecedente fatal en la ciudad. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Della Paolera y Juan A. Peña, durante la madrugada de este martes, y de milagro no terminó en tragedia.

Según relató Paula, hermana de la víctima, los delincuentes se encontraban escondidos detrás de los árboles y levantaron el cable justo cuando el joven se aproximaba en su moto rumbo al trabajo. “Cuando se acercó mi hermano, levantaron el cable para que se caiga y le robaron la moto”, denunció.

El motociclista sufrió una violenta caída que le provocó fuertes golpes en las piernas y la espalda. Sin embargo, la lesión más grave estuvo a la altura del cuello: el cable le produjo un corte que pudo haber sido mortal. “Se podría haber muerto”, aseguraron sus familiares.

De acuerdo con medios locales el ataque ocurrió pasadas las 5 de la mañana, en un horario en el que muchos vecinos de distintos barrios transitan la zona para dirigirse a sus trabajos.

Los familiares del joven también cuestionaron el accionar policial tras el hecho. “La Policía no hace nada. Ni siquiera levantaron el cable, lo tuvimos que sacar nosotros”, reclamaron.

El cable preparado

Horas más tarde, un vecino de la zona de Beruti y la misma avenida Della Paolera, a unas cuantas cuadras de donde ocurrió el hecho anterior, difundió un video en el que advierte sobre la presencia de un cable colocado de lado a lado de la calzada, presuntamente utilizado para asaltar a motociclistas. En las imágenes se observa el elemento atravesando la avenida, mientras el hombre alerta a otros conductores sobre el peligro.

Según su testimonio, esta práctica delictiva habría comenzado recientemente y busca provocar la caída de las víctimas o forzarlas a detenerse para luego robarles el vehículo.

A mediados de año

En julio de 2025, un episodio similar terminó con la muerte de José Emilio Parrada, un hombre de 40 años que regresaba de trabajar como filetero en una pesquera del Puerto. El lunes 14 de julio, Parrada circulaba en motocicleta por Soler, entre Cerrito y Marcelo T. de Alvear, cuando no logró advertir un cable tendido en medio de la oscuridad y la lluvia. El impacto fue fatal y murió en el acto.

Cuando personal policial y del SAME arribaron al lugar tras un llamado al 911, constataron su fallecimiento. La causa fue investigada como homicidio y, poco después, se entregaron a la Justicia de Menores tres adolescentes de entre 13 y 15 años, quienes admitieron haber colocado el cable. En ese momento, se sostuvo que el hecho habría sido motivado por una “travesura”.

Hoy los vecinos están en la duda: ¿son hechos aislados o se trata de una nueva modalidad delictiva que tiene a los motociclistas como blancos?

