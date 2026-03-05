La influencer platense accidentada en Pinamar dijo que está "dando una lucha grande"

Florencia Rastelli Mella se accidentó en Pinamar con un UTV el 14 de febrero.

La abogada, emprendedora e influencer platense Florencia Rastelli Mella , que quedó gravemente herida tras un accidente en un UTV en Pinamar el pasado 14 de febrero, continúa su recuperación y en las últimas horas publicó un mensaje para sus fans en la cuenta de Instagram de su emprendimiento Paque & Cocó, en el que aseguró: “Estoy dando una lucha grande”.

Rastelli, que al momento del accidente estaba de acompañante y quedó atrapada debajo del vehículo, escribió en la story: "Mis reeeeinas. El camino es largo pero hay mucho vino para charlar y contarles", comenzó diciendo. Y contó que "por ahora, solo decirles que tuve un accidente en Pinamar y que hace 18 días estoy dando una lucha grande ".

En ese marco, pidió a sus seguidores "que prendan una velita por mí y por todos los que me están cuidando".

Graves lesiones

El siniestro que tuvo como protagonista a Florencia Rastelli Mella el mes pasado se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en un UTV cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros. A raíz del impacto, salió despedida.

Fue asistida en el hospital local y, al día siguiente, trasladada de urgencia a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata con graves lesiones.

En el accidente, Rastelli Mella sufrió un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento y un traumatismo de tórax con varias costillas fracturadas.

En su momento, un vocero del caso había comentado que “el pronóstico no es bueno”, pero la mujer pudo comenzar a recuperarse.

