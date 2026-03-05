jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026 - 14:56

La influencer platense accidentada en Pinamar dijo que está "dando una lucha grande"

La mujer, que sufrió gravísimas heridas el 14 de febrero cuando volcó el UTV en el que iba de acompañante, continúa recuperándose.

Por Agencia DIB
Florencia Rastelli Mella se accidentó en Pinamar con un UTV el 14 de febrero.

Florencia Rastelli Mella se accidentó en Pinamar con un UTV el 14 de febrero.

Instagram

La abogada, emprendedora e influencer platense Florencia Rastelli Mella, que quedó gravemente herida tras un accidente en un UTV en Pinamar el pasado 14 de febrero, continúa su recuperación y en las últimas horas publicó un mensaje para sus fans en la cuenta de Instagram de su emprendimiento Paque & Cocó, en el que aseguró: “Estoy dando una lucha grande”.

Rastelli, que al momento del accidente estaba de acompañante y quedó atrapada debajo del vehículo, escribió en la story: "Mis reeeeinas. El camino es largo pero hay mucho vino para charlar y contarles", comenzó diciendo. Y contó que "por ahora, solo decirles que tuve un accidente en Pinamar y que hace 18 días estoy dando una lucha grande".

En ese marco, pidió a sus seguidores "que prendan una velita por mí y por todos los que me están cuidando".

Para cerrar dijo: "Falta menos. Las quiero mucho. Flor".

Graves lesiones

El siniestro que tuvo como protagonista a Florencia Rastelli Mella el mes pasado se produjo en un sector muy concurrido por turistas y aficionados al off road. La mujer viajaba como acompañante en un UTV cuando, por causas que se investigan, el rodado volcó sin intervención de terceros. A raíz del impacto, salió despedida.

Fue asistida en el hospital local y, al día siguiente, trasladada de urgencia a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata con graves lesiones.

En el accidente, Rastelli Mella sufrió un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento y un traumatismo de tórax con varias costillas fracturadas.

En su momento, un vocero del caso había comentado que “el pronóstico no es bueno”, pero la mujer pudo comenzar a recuperarse.

Fuente: Agencia DIB

