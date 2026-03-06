Detectaron casos de influenza aviar en Mar del Plata y Chascomús

En las últimas horas, el Senasa confirmó la detección de casos de influenza aviar en Chascomús y Mar del Plata . En ambos casos, el virus fue hallado en aves de traspatio, es decir, de cría doméstica para consumo personal.

En Chascomús , según el reporte oficial citado por El Cronista, el foco se detectó en un grupo reducido de aves situadas en una quinta privada que no realiza actividades comerciales.

Tras confirmarse un caso en la vecina localidad de Ranchos la semana pasada, el municipio se encontraba en estado de alerta epidemiológica , lo que permitió una detección temprana y la activación inmediata de los protocolos de seguridad.

En Mar del Plata, en tanto, el Senasa detectó la presencia del virus por diagnóstico de laboratorio con una muestra "altamente patógena (IAAP) H5" en gallinas y patos en un predio ubicado en la ciudad.

El ente sanitario nacional delimitó el área de prevención alrededor del brote e inició las tareas contempladas en su plan de contingencia, que incluye medidas de biocontención, vigilancia y control sanitario, orientadas a prevenir la diseminación del virus. A pesar de la preocupación generada por el caso, el Senasa realizó una evaluación del área geográfica delimitada y confirmó que no se encuentran granjas comerciales en las proximidades del foco ni dentro del perímetro definido.

Pautas para evitar la propagación

Mientras la enfermedad no se transmite a los seres humanos a través de la ingesta de carne aviar o subproductos como huevos, es conveniente seguir ciertas pautas para evitar la propagación del virus y proteger la salud pública.

Estas reglas son las siguientes:

Evitar el contacto directo con aves silvestres, aves de corral o mamíferos marinos que parezcan enfermos o se encuentren muertos.

con aves silvestres, aves de corral o mamíferos marinos que parezcan enfermos o se encuentren muertos. No tocar superficies que puedan estar contaminadas con saliva, mucosidad o heces de aves.

que puedan estar contaminadas con saliva, mucosidad o heces de aves. En zonas rurales o afectadas, pasear a los perros siempre con correa para evitar que tengan contacto con animales silvestres.

En tanto, los propietarios de aves de traspatio deben cumplir estas reglas:

Mantener a los ejemplares en espacios protegidos y cerrados que impidan el contacto con aves silvestres.

que impidan el contacto con aves silvestres. Utilizar ropa y calzado exclusivo para trabajar con los animales ; higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones.

; higienizar y desinfectar periódicamente las instalaciones. Restringir el acceso de aves silvestres a las fuentes de agua y alimento de sus animales.

Además, es preciso reforzar el lavado frecuente de manos con agua y jabón y ventilar los ambientes y evitar compartir cubiertos o vasos.

Si bien no existe una vacuna específica para la influenza aviar, se recomienda a los grupos de riesgo mantener al día la vacuna antigripal anual.

Fuente: Agencia DIB