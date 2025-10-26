Mar del Plata: intentó asfixiar a su pareja, la hija de la mujer llamó a la policía y lo detuvieron

Detenido por intentar asfixiar a su pareja en Mar del Plata. 0223

El llamado al 911 que hizo la hija de una mujer de 41 años permitió aprehender a la pareja que minutos antes había agredido físicamente e intentado asfixiar a la mujer en la casa que compartían en la zona del macrocentro de Mar del Plata.

De acuerdo con el sitio 0223, el hecho se registró minutos después de las 13 de este domingo cuando el sujeto, también de 41 años, agredió a la mujer en una vivienda en inmediaciones de las calles Santiago del Estero y Alberti.

“Fue la hija de la mujer quien vio la agresión y llamó al 911, permitiendo el rápido arribo de un móvil del Comando de Patrullas que redujo al atacante”, informaron fuentes citadas por 0223.

El hombre fue trasladado a la Comisaría 2ª, donde se labraron actuaciones por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. (DIB)

