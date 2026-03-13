Mar del Plata se consolida "como polo productivo de excelencia" con dos predios industriales

En los últimos años, la expansión, tanto geográfica como demográfica que ha registrado la ciudad de Mar del Plata , ha tenido, como correlato, un gran crecimiento desde la perspectiva de su potencial productivo . Ejemplo de ello es la concreción del predio productivo "General Savio" .

En esa línea, el secretario de Producción del Municipio de General Pueyrredon , Guillermo Volponi, aseguró que los parques industriales de la ciudad son, actualmente, “ la visión de futuro a corto plazo ” de una ciudad que “ se convirtió en polo productivo ”.

En una entrevista con el portal Mi8 , el funcionario expresó que el primer parque, con una ocupación superior al 80%, es “el motor industrial de la ciudad” y da cuenta de “un modelo en el que el Estado acompaña a los privados para que inviertan, produzcan y generen empleo”.

“Desde el Municipio, nuestra misión y tarea es acompañar los procesos de inversión de empresas interesadas en venir a Mar del Plata. La llegada de esas plantas viene consolidando a la ciudad, a su primer parque y al que en un tiempo también será receptor del segundo, que está en obra y genera muchísima expectativa”, subrayó Volponi.

parque industrial mdq Parque industrial "Manuel Savio".

Segundo polo, en marcha

Este segundo predio productivo en la ciudad balnearia ya está en marcha y a la espera de la llegada de nuevas empresas y rubros a la ciudad. "El Parque 2 está en obra. Estamos llevando un gasoducto que va a duplicar la capacidad de gas en el Parque. Son tres kilómetros de cañerías, desde la zona del barrio Hipódromo al Parque. Es un trabajo esencial el que estamos haciendo”, enfatizó Volponi. Y sumó: "El objetivo es llegar lo antes posible con todos los servicios que se necesitan y que son determinantes para garantizar que las empresas puedan radicarse y producir como necesitan”.

“Estamos consolidando la Mar del Plata productiva e industrial. Se están radicando empresas, cada vez hay más actividad industrial, y estamos mejorando mucho la logística. Tenemos el compromiso de gestionar la infraestructura que haga falta para que Mar del Plata siga creciendo como polo productivo de excelencia”, cerró el funcionario.

Fuente: Agencia DIB