Mar del Plata: desarticulan una banda de falsos policías que cometieron violentas entraderas

Dos delincuentes que simulaban ser policías fueron detenidos en Mar del Plata luego de intentar ingresar a la vivienda de un hombre de 61 años, que los denunció. Se sospecha que los ladrones forman parte de una banda dedicada a cometer delitos bajo la modalidad “entradera” .

Todo comenzó en horas de la mañana de este jueves, cuando el dueño de una casa de Marenco y Tetamanti sospechó que los policías que tocaron el timbre de su casa eran truchos y dio aviso al 911 .

Los delincuentes, al verse acorralados, huyeron en una camioneta Nissan Frontier. Luego corrieron por unos campos de la zona hasta que finalmente fueron aprehendidos en inmediaciones de la calle Cerrito y la 85. Allí se los identificó como Claudio Di Scala y Marcelo Salinas .

En el interior de la camioneta se hallaron celulares, una funda tipo pistolera y ropa con insignias de la Policía bonaerense.

Ambos imputados, de 35 y 42 años, quedaron detenidos a disposición del fiscal Mariano Moyano y fueron alojados en la Unidad Penal 44 de Batán.

En tanto, un tercer integrante del grupo logró escapar y continúa prófugo.

Seguidilla de robos

El grupo de falsos policías, según informan medios locales, cometió el primero de los hechos el viernes 19 de septiembre en el barrio Las Margaritas cuando sorprendieron a un hombre de 62 años en su casa ubicada en inmediaciones de Agapantus y Las Magnolias.

El hombre declaró que estaba con su empleada doméstica cuando ingresaron cuatro cacos armados y encapuchados que lo golpearon en el rostro y en la espalda antes de sustraer un iPhone 13, 20 mil dólares, 2 millones de pesos y otros elementos.

Ese mismo día, en la otra punta de la ciudad, la banda empleó uniformes policiales para sorprender a un matrimonio que abría la finca ubicada a pocas cuadras del golf club Los Acantilados. Estaban encapuchados y tras golpear al dueño de casa sustrajeron un celular, una cantidad no precisada de dinero y el auto Fiat Palio de las víctimas.

Finalmente, el último hecho imputado al grupo se dio el lunes 22 en el barrio Las Canteras cuando las víctimas llegaron a su domicilio en la calle Castex y vieron la presencia de una camioneta blanca estacionada. Del rodado descendieron al menos cuatro personas que usaban prendas con la palabra “policía” que les preguntaron por una dirección antes de amenazarlos con un arma de fuego para obligarlos a ingresar.

Tras reducir al hombre de 77 años y su mujer de 62, los ataron en uno de los ambientes y tras revolver toda la casa huyeron con una escopeta antigua, un revólver calibre .22, herramientas y una cantidad de dinero no precisada.

De acuerdo a las averiguaciones realizadas, Salinas registra procesos penales previos por infracción a la ley de droga, robo agravado por el uso de arma de fuego, encubrimiento, averiguación de ilícito, portación ilegal de arma de guerra, tentativa de robo agravado y robo calificado, entre otros. (DIB)