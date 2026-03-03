miércoles 04 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 21:27

Mar del Plata: iba en moto sin casco, chocó contra un patrullero que cortaba el tránsito y murió

El hombre se desplazaba en moto, a gran velocidad, y el evento vial se habría producido por una maniobra de adelantamiento.

Por Agencia DIB
Un motociclista murió al chocar violentamente contra un patrullero que cortaba el tránsitoen el marco de las diligencias por un accidente entre dos autos ocurrido unos minutos antes, en una avenida de Mar del Plata. Al parecer, el sujeto iba a alta velocidad y habría querido sobrepasar a otro vehículo y no reaccionó ante el corte en la senda vial.

Los dos episodios ocurrieron en la tarde de este martes. El primer evento de tránsito se produjo alrededor de las 18.30 en avenida Arturo Alió y General Roca, donde chocaron un Peugeot 504 y un Volkswagen Gol. Tras un aviso sobre el siniestro, un móvil policial se dirigió al lugar y solicitó apoyo del SAME para atender a uno de los conductores que estaba lesionado.

Mientras se realizaban los peritajes de rigor, un móvil del Comando de Patrullas cortó parcialmente el tránsito en el lugar. Cerca de las 19.30, un hombre que circulaba a toda velocidad, sin casco, en una moto Gilera Smash por la avenida Arturo Alió, chocó de lleno contra el patrullero tras haber realizado una maniobra de adelantamiento. El motociclista impactó contra la caja de la camioneta, se dio un fuerte golpe en la cabeza y su muerte se constató en el lugar.

