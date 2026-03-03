martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 10:11

Ya están a la venta los pasajes de tren de larga distancia para viajar en marzo

Los recorridos unen a la Ciudad de Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado.

Por Agencia DIB
El tren que une Buenos Aires con Mar del Plata.

La empresa Trenes Argentinos (TA) informó que ya se habilitó la venta de pasajes para los servicios de larga distancia del mes de marzo. Actualmente, hay cuatro destinos que permanecen operativos: los que unen Buenos Aires con Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado.

Los interesados pueden adquirir su pasaje tanto de forma presencial, en las boleterías habilitadas, o en el sitio web oficial de TA, donde se mantiene el descuento para compras anticipadas realizadas por la página web.

Cómo comprar los pasajes

En el caso de que los usuarios deseen comprar el pasaje e forma presencial, deben dirigirse a las estaciones de Once, Constitución y Retiro. Mientras que para hacerlo de manera online, tienen que ingresar a la página web, donde se ofrece un 10% de descuento en todas las compras, y un 40% para jubilados.

Además, los menores de 3 años viajan sin cargo, mientras que los niños de entre 3 y 12 años de edad abonan el 50% del valor del pasaje. Cabe recordar que ahora los pasajeros también pueden optar por viajar con sus mascotas.

Valores

El pasaje para el tramo Buenos Aires - Mar del Plata tiene un valor en primera desde $ 32.000 y en pullman $ 38.400, y mascotas en primera M $ 77.500.

Mientras tanto, el tramo Buenos Aires – Rosario cuesta en primera $ 17.000, en pullman $ 14.000, y mascotas en primera M $ 25.740.

Viajar de Buenos Aires a Junín vale en primera $ 10.000, en pullman $ 12.000, y mascotas en primera M $ 22.000. Finalmente, Buenos Aires – Bragado sale en primera $ 7.500, pullman $ 9.000, y mascotas en primera M $ 16.500.

Fuente: Agencia DIB

