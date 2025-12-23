Mar del Plata: condenado por la explotación de exparejas y por el abuso sexual reiterado de una adolescente

La Justicia Federal de Mar del Plata condenó a 20 años de prisión a un hombre por explotar económicamente a dos exparejas que ejercían la prostitución y por el abuso sexual reiterado, desde la niñez, de una adolescente.

En un fallo inédito para el fuero federal local, el tribunal dispuso no solo una reparación económica, sino también la restitución “in natura” de una vivienda para dos de las víctimas y la entrega del dinero incautado a la tercera.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el condenado es Christian Gilberto Bustos , hallado responsable del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en perjuicio de dos mujeres, agravado por haber sido conviviente de ellas, por aprovechar situaciones de vulnerabilidad y por el uso de violencia y amenazas (artículo 127 del Código Penal). A ello se suman los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal reiterado, cometidos contra una menor de 18 años -hija de una de sus exparejas-, en concurso real (artículo 119 del Código Penal).

Los jueces resolvieron además revocar provisoriamente la prisión domiciliaria de la que gozaba Bustos y ordenaron su inmediato traslado a la delegación local de la Policía Federal. Al mismo tiempo, dispusieron que sea evaluado por un especialista en oftalmología del Cuerpo Médico Forense para determinar la patología visual que alega y establecer si esa condición le impide cumplir la pena en una unidad carcelaria federal.

El veredicto -cuyos fundamentos se darán a conocer el 2 de febrero- fijó una reparación de $ 20 millones para las víctimas identificadas como NC y SPG, por el daño material y moral sufrido como consecuencia de la explotación sexual. En el caso de XM, quien era adolescente al momento de los hechos, el tribunal estableció una indemnización de $ 30 millones por el daño moral ocasionado.

En una resolución sin precedentes para la Justicia Federal marplatense, destacada por el sitio “Fiscales”, el tribunal ordenó la restitución in natura del inmueble ubicado en Playa Serena, al considerarlo un bien obtenido como resultado de la explotación. Una vez que la sentencia quede firme, se librará un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense para inscribir la vivienda a nombre de NC y SPG. En tanto, se dispuso la restitución a XM del dinero secuestrado -en pesos, dólares y euros- durante la investigación.

Por último, el fallo ordenó el secuestro y decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, una furgoneta Fiat Fiorino y una motocicleta Honda XR 250, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Explotación y abuso sexual

Tal como había informado Agencia DIB, en su acusación el fiscal sostuvo que Bustos debía responder como autor penalmente responsable de trata de personas con fines de explotación sexual, en perjuicio de una mujer que era entonces su pareja, en modalidad de acogimiento, que es la última etapa que conforma este delito. Según explicó, en estas circunstancias, abusando de la situación de vulnerabilidad que la atravesaba, y mediante violencias, amenazas e intimidaciones, el acusado sometió a la mujer a la prostitución, obteniendo un rédito económico a través de su explotación.

En el segundo hecho descripto, el acusado debía responder como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado reiterado, en perjuicio de quien era entonces una adolescente, hija de la mujer sometida, aprovechando la situación de convivencia, en concurso real con el delito de reducción a la servidumbre, por haberla forzado a cumplir tareas domésticas, de manera coaccionada.

El tercer hecho tenía como víctima a otra mujer, anterior pareja del acusado, a quien habría explotado sexualmente para su beneficio económico, mediante violencia e intimidación. El representante del Ministerio Público Fiscal explicó que el vínculo entre ambos se había iniciado cuando la mujer era menor, y logró ponerle fin luego de “superar la dependencia y el miedo hacia el denunciado”, cuando logró abandonar el circuito prostituyente. (DIB)