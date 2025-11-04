martes 04 de noviembre de 2025
4 de noviembre de 2025 - 17:07

Mar del Plata: lo juzgan por abuso sexual, torturar y prostituir a sus exparejas y por violar a la hija de una de ellas

El juicio se lleva adelante en Mar del Plata. De probarse los hechos, la pena que recibiría Bustos podría llegar hasta los 50 años de prisión.

Por Agencia DIB
El fiscal general subrogante de Mar del Plata, Carlos Fioriti, y el secretario Alejandro Boranwski Chanes representan al Ministerio Público Fiscal.

Diario La Capital

Comenzó en Mar del Plata el juicio a Christian Gilberto Bustos, acusado de haber prostituido a sus exparejas, haberlas golpeado, torturado y violado reiteradas veces a la hija de una de ellas.

