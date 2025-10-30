jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 17:42

Mar del Plata: condenado por abuso salió de la cárcel, conoció a una mujer y la violó

Una mujer de 47 años fue víctima de una violación en una casa de Mar del Plata. Detuvieron a un feriante, que había estado preso y condenado por abuso sexual.

Por Agencia DIB
Una mujer de 47 años fue víctima de una violación en una vivienda de Mar del Plata y por el hecho detuvieron a un feriante, que ya había estado preso y condenado por abuso sexual.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de este mes por la noche en una casa de Almirante Brown al 8800. De acuerdo con el diario La Capital, el exconvicto había conocido a la víctima en la feria de Plaza Rocha, en las calles Luro y Dorrego, a la que ambos asistían para atender distintos puestos.

Abuso sexual en Mar del Plata

Conforme con los datos obtenidos, ambos acordaron encontrarse en la vivienda del hombre. La mujer desconocía que éste había salido de la cárcel tras cumplir una condena a nueve años de prisión por abuso sexual. Según la reconstrucción, el agresor comenzó a preparar la cena mientras le convidó a la víctima con una bebida alcohólica. Entonces, según su testimonio posterior, ella se descompuso y sufrió mareos. Luego, se descompensó.

Cuando recobró la conciencia, explicó la mujer, el hombre la había violado. Si bien La Capital evita mayores detalles, para el fiscal y los especialistas que examinaron la situación, “la víctima fue abusada sexualmente de manera salvaje”.

Después del ataque, el hombre llevó a la damnificada a la casa de su hermana. De hecho, el contacto entre ambos en la Plaza Rocha había sido dos meses atrás por intermedio de esta, quien tiene un puesto. Desde ahí, al otro día el agresor trasladó a la víctima a su casa de Rosales al 6000, donde volvió a violarla.

Cuando se recuperó parcialmente, la mujer pidió ayuda y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde hizo la denuncia formal ante el destacamento allí ubicado. (DIB)

