jueves 12 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026 - 18:28

En Coronel Pringles quien provoque un accidente deberá pagar sus costos médicos

Esta iniciativa para recuperar los gastos de un accidente de tránsito fue presentada por el municipio de Coronel Pringles. Si el responsable no cuenta con fondos suficientes hará trabajos comunitarios.

Por Agencia DIB
En Coronel Pringles, quien conduzca irresponsablemente deberá hacerse cargo de los gastos médicos.

En Coronel Pringles, quien conduzca irresponsablemente deberá hacerse cargo de los gastos médicos.

El secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, y el intendente Lisandro Matzkin.

El secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, y el intendente Lisandro Matzkin.

Municipio de Coronel Pringles

Un proyecto realmente innovador propone el municipio de Coronel Pringles: que los gastos hospitalarios de personas afectadas en accidentes provocados por conductas temerarias -maniobras peligrosas o situaciones vinculadas al consumo de alcohol y otras sustancias- estén a cargo de quien lo provocó.

Más noticias
Tienen entre 14 y 16 años, pero en Coronel Pringles son considerados héroes.

Los chicos-héroes del incendio en Pringles: cómo salvaron a un vecino de las llamas
Una mañana trágica en Adolfo Gonzales Chaves.

Gonzales Chaves y General Belgrano: dos accidentes dejaron cinco muertos y seis heridos

Los gastos serán facturados a las obras sociales y, en caso de no poseer, deberán ser abonados de manera particular por el vecino que provocó el incidente vial. Así lo comunicaron en forma conjunta el intendente Lisandro Matzkin (Juntos-LLA), el secretario de Gobierno y Seguridad Sergio Jackson y el concejal Ariel Espié (LLA).

Quieren que el que choque, la pague

El proyecto fue presentado la semana pasada en el Concejo Deliberante por el bloque Juntos-La Libertad Avanza. Si se aprobara en el plano legislativo, de inmediato sería reglamentado por el Poder Ejecutivo municipal.

“El espíritu del proyecto es poder recuperar los gastos que se generan después de este tipo de accidentes protagonizados por personas que ponen en riesgo su vida y la de terceros y que implican un costo significativo para el Hospital Municipal", señaló Matzkin.

Coronel Pringles pone primera en un proyecto que hará ruido

El año pasado se registraron seis casos de este tipo de accidentes que requirieron atención médica, con costos que oscilaron entre 10 y 40 millones de pesos por paciente, con un gasto para el sistema de salud municipal de aproximadamente 150 millones de pesos.

Matzkin remarcó que el proyecto no afectará el acceso a la atención médica. “El Hospital va a atender a todos los pacientes. Nadie va a quedar sin asistencia. Pero una vez brindada la atención, el municipio va a buscar recuperar esos recursos”. Aclaró que los fondos recuperados serán destinados nuevamente al Hospital para equipamiento, mantenimiento y fortalecimiento de las prestaciones.

pringles Matzkin rs
El secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, y el intendente Lisandro Matzkin.

El secretario de Gobierno y Seguridad, Sergio Jackson, y el intendente Lisandro Matzkin.

La iniciativa también prevé que en caso de que la persona responsable no abone los gastos correspondientes, el municipio podrá iniciar acciones legales para su recupero. Asimismo se contemplará la posibilidad de compensar la deuda mediante trabajos comunitarios.

De persistir el incumplimiento, el proyecto plantea la suspensión de beneficios o programas municipales que la persona tenga vigentes. Si se tratara de menores de edad, las medidas podrían recaer sobre su grupo familiar.

“Los vecinos pagan sus tasas e impuestos para sostener el sistema de salud. No es justo que quienes incumplen la ley o actúan de manera negligente trasladen ese costo a toda la comunidad”, aseguró el intendente Matzkin.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Los chicos-héroes del incendio en Pringles: cómo salvaron a un vecino de las llamas

Gonzales Chaves y General Belgrano: dos accidentes dejaron cinco muertos y seis heridos

En la cárcel de Saavedra repararon un auto de Rally y en la primera carrera subió al podio

Ian Moche donó su pelo para la confección de pelucas destinadas a niños con cáncer

Los vuelos a Tandil y Olavarría volverán este mes o el que viene, según la empresa

Saavedra: fijan fecha de juicio para el dueño de perros que atacaron y mataron a un peón

Pilar: hallaron sana y salva a la adolescente Milena Rodríguez, buscada desde el sábado

Se entregó una de las gitanas acusadas de la estafa que llevó al suicidio a una peluquera

Agro: informe del INTA asegura que en las campañas 2026/2027 habrá disponibilidad de agua para cultivos

Mayra Mendoza destacó el rol del campo en Expoagro

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Alumnos y docentes universitarios salen a la calle en defensa de la educación pública.

Los docentes universitarios paran una semana y se complica el inicio de clases

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Ian Moche donó su largo pelo para la confección de pelucas para niños en tratamiento oncológico. (Imagen de video/ Instagram)

Ian Moche donó su pelo para la confección de pelucas destinadas a niños con cáncer