Luján: policía abusó de una compañera que dormía en la sede de la Departamental

Denuncia de abuso en la Departamental de Luján.

Denuncia por abuso sexual en la Departamental de Seguridad Luján. Se trata de un hecho ocurrido el jueves 4 por la noche que tuvo como víctima a una joven policía que descansaba en una habitación destinada al personal femenino. El acusado es otro efectivo policial, también joven, que según fuentes internas tiempo atrás habría protagonizado un episodio similar con otra compañera.

De acuerdo con lo reconstruido por fuentes policiales, la víctima se encontraba recostada en una de las dos habitaciones asignadas al personal femenino cuando el agresor ingresó sin autorización. El policía se habría introducido en la cama, la habría besado de manera forzada y manoseado en sus partes íntimas. Sorprendida y en estado de shock, la mujer logró zafarse, salir rápidamente del dormitorio y bajar por las escaleras de la dependencia para pedir auxilio.

Según informa El Civismo de Luján, eran cerca de las 23.30 cuando la mujer ingresó desesperada en la Comisaría Luján Primera, ubicada en la planta baja del mismo edificio, donde pudo radicar la denuncia inicial ante una comisaria inspector que se encontraba a cargo de la seccional en ese momento. Su irrupción tomó por sorpresa tanto a sus propios compañeros como a vecinos y transeúntes que pasaban por el lugar y escucharon los llantos de la agente. La joven fue trasladada al Hospital Municipal “Nuestra Señora de Luján”, donde fue revisada y contenida por profesionales de salud.

Departamental de Seguridad Luján En el primer piso del viejo edificio funcionan oficinas policiales y también hay cuatro habitaciones adaptadas como dormitorios: dos para personal masculino y dos para personal femenino. Allí descansan los efectivos que llegan desde distintas ciudades para cumplir servicio en Luján. Por razones operativas y horarios extensos, gran parte del personal pernocta en esas instalaciones, que suelen estar ocupadas por efectivos que se desempeñan tanto en el Comando Patrullas como en la Patrulla Municipal.

Siempre según El Civismo, el mismo policía habría intentado un manoseo similar contra otra joven agente. Esa primera víctima, se presume, no denunció el hecho por temor, pudor o presiones internas. Sin embargo, al enterarse de lo ocurrido ahora y acompañada por quien sufrió el último ataque, también decidió presentarse ante las autoridades para exponer su caso. Desde el punto de vista penal, el caso se investiga como un delito grave. Y en el plano administrativo, el viernes 5 llegó a la Departamental Luján personal del Ministerio de Seguridad bonaerense, específicamente de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), que inició un sumario para determinar responsabilidades. Fuente: Agencia DIB

