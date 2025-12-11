jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025 - 19:17

Haedo: ladrones le robaron la moto a una mujer, escaparon a los tiros y pudieron detenerlos

Un elemento resultó clave para encontrar a los ladrones: el rastreador satelital colocado en la motocicleta robada.

Por Agencia DIB
Terror en Haedo durante el robo de una moto. (Imagen de video)

Horas de temor se vivieron en la localidad bonaerense de Haedo: una mujer que circulaba con su moto Kawasaki Z400 fue sorprendida por un grupo de ladrones a plena luz del día quienes, tras un forcejeo, la despojaron de su rodado y escaparon a los tiros.

argentina inicia las pruebas preclinicas de una vacuna contra la gripe aviar

Argentina inicia las pruebas preclínicas de una vacuna contra la gripe aviar

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad particular, la cual mostró que, pese a que la víctima opuso resistencia al ataque, no pudo detener a los ladrones. Los delincuentes escaparon a los tiros, causando pánico entre los vecinos de las calles Defensa y Primera Junta del mencionado distrito del Conurbano.

Cuando los ladrones emprendieron su huida, un vecino a bordo de un Fiat Palio rojo inició una persecución para detenerlos, que terminó con un choque en la esquina de la calle Congreso. Asimismo, agentes de la Policía iniciaron un operativo tras la alerta vecinal para dar con los delincuentes.

Un elemento resultó clave para encontrar a los ladrones: el rastreador satelital colocado en la motocicleta robada permitió detectar su ubicación en tiempo real en un domicilio ubicado sobre la calle Juan de Landara, cerca de Chuquisaca, en el partido de Hurlingham.

Con este dato, los efectivos realizaron un allanamiento de urgencia autorizado por el fiscal Claudio Oviedo y, en el lugar, hallaron no solo la moto robada sino también el rodado que utilizaron los delincuentes para cometer el robo.

En el lugar, dos hombres quedaron detenidos por las fuerzas policiales (GTO de Haedo y apoyo del GTO de Villa Tesei) y quedaron a disposición de la fiscalía, bajo los cargos de robo agravado, abuso de armas de fuego y resistencia a la autoridad.

Fuente: Agencia DIB

