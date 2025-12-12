viernes 12 de diciembre de 2025
Mientras allanaban la supuesta mansión de Chiqui Tapia, Comodoro Py le sacó la causa a Rafecas

Este viernes se encontraron en la propiedad de Pilar 54 vehículos de lujo, todos de propiedad de la firma Real Central SRL. Cuando todavía no había terminado el procedimiento, la Cámara Federal decidió pasar la causa al fuero Penal Económico, tras quitársela al juez Daniel Rafecas.

Por Agencia DIB
El juez Rafecas se enteró de la decisión de la Cámara Federal cuando se realizaban los allanamientos.

El juez Rafecas se enteró de la decisión de la Cámara Federal cuando se realizaban los allanamientos.

En la mansión de Pilar se encontraron 54 vehículos de lujo.

En la mansión de Pilar se encontraron 54 vehículos de lujo.

allanaientos en Villa Rosa

En el allanamiento de la mansión ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, se hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la Real Central SRL, empresa vinculada a los hombres fuertes de la AFA,

Según fuentes judiciales consultadas por Noticias Argentina, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Las medidas que había dispuesto el juez federal Daniel Rafecas apuntaban a determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.

allanamientos en Villa Rosa PIlar
En la mansión de Pilar se encontraron 54 vehículos de lujo.

En la mansión de Pilar se encontraron 54 vehículos de lujo.

Sale Rafecas, entra Aguinsky

Sin embargo, cuando el allanamiento todavía estaba en curso, la Cámara Federal de Comodoro Py resolvió cerca del mediodía de este viernes que la causa por presunto lavado de dinero por la compra de la mansión en Villa Rosa, Pilar, quede a cargo de la justicia en el Penal Económico y no del juez federal Rafecas.

Con este fallo, la causa pasa al juzgado en lo Penal Económico 10, que subroga el juez Marcelo Aguinsky, y quien el lunes regresará de una licencia.

Fuente: Agencia DIB

