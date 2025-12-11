jueves 11 de diciembre de 2025
11 de diciembre de 2025 - 17:01

Luján: Kicillof inauguró el nuevo Puente Gogna que conecta el centro con los barrios del oeste

El Gobernador destacó que con estas iniciativas que ayudan a mitigar las inundaciones "el río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un lugar de descanso y un atractivo turístico”.

Por Agencia DIB
El gobernador Axel Kicillof estuvo en la inauguración del Puente Gogna sobre el Río Luján. (Gobernación)&nbsp;

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de inauguración del nuevo puente vecinal Gogna sobre el río Luján, una obra estratégica para la mitigación de inundaciones y la conexión entre el centro y los barrios de la zona oeste de la ciudad. El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Leonardo Boto.

El acto se celebró en Complejo Monumental Malvinas Argentinas de Luján.

“Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada: nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”, expresó Kicillof. “Este puente forma parte de un proyecto mucho más amplio, que es resultado de la lucha de los vecinos y las vecinas de Luján: un plan de intervención sobre el río que viene a cambiar las condiciones de vida de toda la región” , agregó.

Asimismo, el Gobernador sostuvo: “Al costado del río ya se están instalando nuevos negocios gastronómicos, vienen porque con estas obras el río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un lugar de descanso y un atractivo turístico”. Y añadió: “Esto demuestra una vez más que es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: aquí puede comprobarse que hacen falta los dos para que la región se desarrolle y surjan más y mejores oportunidades”.

Lujan puente

La obra demandó una inversión de $3.217 millones, que incluye la construcción del puente de Los Huesos y forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento y prevenir inundaciones.

El nuevo puente de hormigón posee una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, con dos carriles, veredas para la circulación peatonal, desagües pluviales e iluminación LED. Su estructura reemplaza al antiguo cruce que, debido a sus pilares, generaba un "efecto tapón" acumulando residuos y ramas durante las crecidas, lo que agravaba las inundaciones en la zona.

Al respecto, Katopodis subrayó: “Esta inauguración es parte de una inversión histórica que estamos realizando en la región y que incluye no solamente el ensanche del Río Luján para evitar inundaciones, sino además la urbanización de toda la traza”. El funcionario bonaerense reflexionó: “No es verdad que el pueblo esté en contra de la obra pública: los y las vecinas de Luján quieren un Estado eficiente y comprometido que ejecute este tipo de proyectos para pensar en un futuro mejor”, añadió.

Lujan puente 2

Planta de reciclado "Manuel Belgrano"

Durante la jornada, Kicillof junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, inauguró formalmente la planta de reciclado “Manuel Belgrano”, que fue reacondicionada y equipada para que la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas” pueda llevar adelante tareas de clasificación y recolección diferenciada de residuos. En este marco, se puso en funcionamiento un autoelevador y se entregó maquinaria, equipamiento, mobiliario para el dictado de talleres, indumentaria a trabajadores y trabajadoras de cooperativas, kits de huerta y luminarias led para espacios verdes.

Al respecto, Vilar sostuvo: “Esta nueva planta de reciclado brinda mejores condiciones de trabajo a los y las cooperativistas y encamina a que Luján sea una ciudad sustentable: frente a un Gobierno nacional que niega el cambio climático, en la Provincia abordamos las problemáticas socio ambientales con políticas públicas efectivas”.

reciclado

Por último, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján”. Y concluyó: “Aunque Javier Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser siempre trabajar por un modelo productivo y de bienestar para los y las bonaerenses: vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida para nuestro pueblo”.

Fuente: Agencia DIB

La zona del rastrillaje en búsqueda de Gonzalo Ferloni.

Necochea: encontraron el cuerpo de Gonzalo Ferloni

