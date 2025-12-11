Luján: Kicillof inauguró el nuevo Puente Gogna que conecta el centro con los barrios del oeste

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , encabezó este jueves el acto de inauguración del nuevo puente vecinal Gogna sobre el río Luján , una obra estratégica para la mitigación de inundaciones y la conexión entre el centro y los barrios de la zona oeste de la ciudad. El mandatario provincial estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Leonardo Boto.

“Esta es una zona que ha sufrido muchas inundaciones y en la que muchos prometieron soluciones, pero luego no hicieron nada: nosotros no hicimos promesas, nos comprometimos a planificar e invertir y aquí ya se pueden ver los resultados”, expresó Kicillof. “Este puente forma parte de un proyecto mucho más amplio, que es resultado de la lucha de los vecinos y las vecinas de Luján: un plan de intervención sobre el río que viene a cambiar las condiciones de vida de toda la región” , agregó.

Asimismo, el Gobernador sostuvo: “Al costado del río ya se están instalando nuevos negocios gastronómicos, vienen porque con estas obras el río dejó de ser una amenaza y pasó a ser un lugar de descanso y un atractivo turístico”. Y añadió: “Esto demuestra una vez más que es falsa la dicotomía entre Estado o mercado: aquí puede comprobarse que hacen falta los dos para que la región se desarrolle y surjan más y mejores oportunidades”.

La obra demandó una inversión de $3.217 millones, que incluye la construcción del puente de Los Huesos y forma parte del Plan Maestro Integral para la Cuenca del Río Luján, cuyo objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento y prevenir inundaciones.

El nuevo puente de hormigón posee una calzada de 76,5 metros de largo y 8,3 metros de ancho, con dos carriles, veredas para la circulación peatonal, desagües pluviales e iluminación LED. Su estructura reemplaza al antiguo cruce que, debido a sus pilares, generaba un "efecto tapón" acumulando residuos y ramas durante las crecidas, lo que agravaba las inundaciones en la zona.

Al respecto, Katopodis subrayó: “Esta inauguración es parte de una inversión histórica que estamos realizando en la región y que incluye no solamente el ensanche del Río Luján para evitar inundaciones, sino además la urbanización de toda la traza”. El funcionario bonaerense reflexionó: “No es verdad que el pueblo esté en contra de la obra pública: los y las vecinas de Luján quieren un Estado eficiente y comprometido que ejecute este tipo de proyectos para pensar en un futuro mejor”, añadió.

Lujan puente 2

Planta de reciclado "Manuel Belgrano"

Durante la jornada, Kicillof junto a la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, inauguró formalmente la planta de reciclado “Manuel Belgrano”, que fue reacondicionada y equipada para que la cooperativa “Cielo Abierto Tres Estrellas” pueda llevar adelante tareas de clasificación y recolección diferenciada de residuos. En este marco, se puso en funcionamiento un autoelevador y se entregó maquinaria, equipamiento, mobiliario para el dictado de talleres, indumentaria a trabajadores y trabajadoras de cooperativas, kits de huerta y luminarias led para espacios verdes.

Al respecto, Vilar sostuvo: “Esta nueva planta de reciclado brinda mejores condiciones de trabajo a los y las cooperativistas y encamina a que Luján sea una ciudad sustentable: frente a un Gobierno nacional que niega el cambio climático, en la Provincia abordamos las problemáticas socio ambientales con políticas públicas efectivas”.

reciclado

Por último, Kicillof afirmó: “El Gobierno nacional celebra que volvió a endeudar al país por mil millones de dólares, pero nada de eso va a ser utilizado para realizar las obras que necesita Luján”. Y concluyó: “Aunque Javier Milei nos quiera fundir, nuestra respuesta va a ser siempre trabajar por un modelo productivo y de bienestar para los y las bonaerenses: vamos a seguir inaugurando puentes, abriendo escuelas y generando mejores condiciones de vida para nuestro pueblo”.

Fuente: Agencia DIB