viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 16:36

En Luján, 17 calles ya llevan nombres de veteranos de guerra de Malvinas

Con el objetivo de preservar la memoria de quienes lucharon en Malvinas, el Municipio de Luján rebautizó a 17 calles con el nombre de excombatientes.

El acto se celebró en Complejo Monumental Malvinas Argentinas de Luján.

El acto se celebró en Complejo Monumental Malvinas Argentinas de Luján.

El Civismo

Para rendir homenaje eterno a quienes lucharon por nuestra soberanía en 1982, el Municipio de Luján designó 17 calles del distrito con el nombre de veteranos de Guerra de Malvinas. La medida fue votada por unanimidad en el Concejo Deliberante.

Más noticias
El Santuario de la Virgen de Luján, en el corazón de la basílica.

Llega el Día de la Virgen María y Luján despliega celebraciones y actividades
Santiago Fredes.

El fútbol lujanense de luto: Santiago "El Pulga" Fredes, con muerte cerebral

“Es un gusto poder acompañar esta iniciativa. Estas 17 calles nos permiten seguir malvinizando, poner el recuerdo y la memoria de esa causa, que como pocas, es la que une a la patria", expresó el intendente Leonardo Boto en el acto realizado en el Complejo Monumental Malvinas Argentinas. “No todo está perdido en Argentina, tenemos héroes que pusieron el cuerpo y el alma. Malvinas nos une”.

La iniciativa de bautizar las calles es del veterano Juan Lavorato, y contó con el apoyo unánime de todos los concejales, en especial de Martín Curieses, que es hijo de un veterano de guerra.

Durante el acto, donde hubo veteranos y familiares, se proyectó un video con imágenes de los 17 excombatientes. Al finalizar el intendente Boto y el presidente del Concejo Deliberante, César Siror, realizaron la entrega simbólica de las chapas con la nomenclatura de las calles a los familiares de cada veterano homenajeado.

Las 17 calles de Luján con nombres de excombatientes

* VGM Ajerez, Oscar Alberto.

* VGM Assi, Hugo Ismael.

* VGM Anghileri, Rene Oscar.

* VGM Dodaro, Juan Saverio.

* VGM Ferreyra, Hugo Rodolfo.

* VGM Galeano, Orlando Ricardo.

* VGM Irrazabal, Jorge Alberto.

* VGM López, Gustavo Adolfo.

* VGM Maciel, Jorge Alfredo.

* VGM Mufato, Ruben Marcelo.

* VGM Puchalski, Casimiro Estanislao.

* VGM Rausch, Isidoro Abel.

* VGM Rivera, Mario Adrián.

* VGM Sánchez, Marcelo Gustavo.

* VGM Saucedo, Víctor Ramón.

* VGM Severino, Héctor Eduardo.

* VGM Velazquez, Horacio Alberto

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Llega el Día de la Virgen María y Luján despliega celebraciones y actividades

El fútbol lujanense de luto: Santiago "El Pulga" Fredes, con muerte cerebral

Promesa cumplida: los campeones de Lanús agradecieron a la Virgen de Luján

Noviembre se despide con asado, maratones, música y ciclistas a Luján

Luján: un joven apareció muerto y su hermano quedó en la mira, pero fue liberado

Entradera en González Catán: una jubilada murió de un infarto y los ladrones se llevaron sus ahorros

Un desperfecto técnico hizo caer un helicóptero en el KDT: entre los heridos, una periodista bahiense

Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones frente a la crisis

Tres Arroyos: todo listo para el 10º festival por el Día Internacional del Payaso

La UTA ratificó el paro de colectivos y varias líneas están afectadas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un colectivo transita por el Área Metropolitana. 

La UTA ratificó el paro de colectivos y varias líneas están afectadas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. 

Al final, Katopodis asume su banca pero pide licencia y sigue como ministro