En Luján, 17 calles ya llevan nombres de veteranos de guerra de Malvinas

Para rendir homenaje eterno a quienes lucharon por nuestra soberanía en 1982, el Municipio de Luján designó 17 calles del distrito con el nombre de veteranos de Guerra de Malvinas. La medida fue votada por unanimidad en el Concejo Deliberante.

“Es un gusto poder acompañar esta iniciativa. Estas 17 calles nos permiten seguir malvinizando, poner el recuerdo y la memoria de esa causa, que como pocas, es la que une a la patria", expresó el intendente Leonardo Boto en el acto realizado en el Complejo Monumental Malvinas Argentinas. “No todo está perdido en Argentina, tenemos héroes que pusieron el cuerpo y el alma. Malvinas nos une”.

La iniciativa de bautizar las calles es del veterano Juan Lavorato, y contó con el apoyo unánime de todos los concejales, en especial de Martín Curieses, que es hijo de un veterano de guerra.

Durante el acto, donde hubo veteranos y familiares, se proyectó un video con imágenes de los 17 excombatientes. Al finalizar el intendente Boto y el presidente del Concejo Deliberante, César Siror, realizaron la entrega simbólica de las chapas con la nomenclatura de las calles a los familiares de cada veterano homenajeado.

Las 17 calles de Luján con nombres de excombatientes * VGM Ajerez, Oscar Alberto. * VGM Assi, Hugo Ismael. * VGM Anghileri, Rene Oscar. * VGM Dodaro, Juan Saverio. * VGM Ferreyra, Hugo Rodolfo. * VGM Galeano, Orlando Ricardo. * VGM Irrazabal, Jorge Alberto. * VGM López, Gustavo Adolfo. * VGM Maciel, Jorge Alfredo. * VGM Mufato, Ruben Marcelo. * VGM Puchalski, Casimiro Estanislao. * VGM Rausch, Isidoro Abel. * VGM Rivera, Mario Adrián. * VGM Sánchez, Marcelo Gustavo. * VGM Saucedo, Víctor Ramón. * VGM Severino, Héctor Eduardo. * VGM Velazquez, Horacio Alberto Fuente: Agencia DIB

