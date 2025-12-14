Ruta 88: piden elevar a juicio causa por la muerte de médico de Mar del Plata y su hijastro

La Fiscalía de Delitos Culposos solicitó la elevación a juicio de la causa que investiga el siniestro vial ocurrido el 8 de junio en el kilómetro 43 de la ruta provincial 88, en el que murieron Diego Quirós y su hijastro Iñaki Mendizábal , y resultó gravemente herida Yanina Liani . En el expediente están imputados Raúl Alejandro Lozano García -quien conducía el camión involucrado- y Jorge Alejandro Frank , propietario del rodado.

El pedido, firmado por el fiscal Rodolfo Moure , sostiene que existen “elementos suficientes” para avanzar hacia el debate oral por los delitos de homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo automotor, la pluralidad de víctimas fatales y la culpa temeraria, además de lesiones culposas agravadas.

Tal como informó Agencia DIB , el médico de Mar del Plata y el menor fallecieron cuando el automóvil en el que circulaban colisionó contra el acoplado de un camión que, en un primer momento, se dijo que se había desprendido. Liani, madre del niño, fue trasladada en grave estado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

Quirós era director de un centro de diagnóstico por imágenes de Mar del Plata y expresidente del Biguá Rugby Club. En el vehículo también viajaban el niño, de 9 años, que murió por la violencia del impacto, y su madre, que sufrió lesiones de extrema gravedad.

Muertes en la ruta 88

De acuerdo con la investigación, según recuerda el diario La Capital, la tragedia se produjo cuando Lozano García, sin licencia de conducir habilitante, salía desde la báscula “La Ballenera” a bordo de un camión Mercedes Benz L1114 con acoplado cargado con cereal. Consta en la causa que el vehículo circulaba en deficientes condiciones mecánicas: sin VTV, con luces posteriores dañadas, luces laterales fuera de funcionamiento y cintas reflectivas deterioradas. El acoplado presentaba fallas similares.

En ese contexto, el automóvil conducido por Quirós -un Mercedes Benz GLA200- avanzaba por la ruta en sentido a Mar del Plata. La pericia accidentológica determinó que, por la escasa visibilidad del camión y la maniobra intempestiva de incorporación realizada por Lozano García, el conductor “no advirtió la presencia del acoplado” hasta que fue demasiado tarde. Intentó esquivarlo, pero el impacto contra el lateral izquierdo del remolque fue inevitable y provocó la muerte inmediata de Quirós y del niño, mientras que Liani sufrió heridas que pusieron en riesgo su vida.

El fiscal también analizó la conducta de Frank, propietario del camión, a quien señaló como coautor por haber entregado el vehículo sin exigir una licencia profesional y sin verificar las condiciones técnicas mínimas para circular.

Temas a debatir en el juicio

El expediente incluye un planteo del particular damnificado respecto del informe toxicológico realizado a Quirós. Su abogado, Juan Manuel Belliure, solicitó la nulidad del estudio, aunque el fiscal rechazó ese pedido al considerar que no existieron irregularidades procesales. No obstante, Moure advirtió que hay dudas razonables sobre la incidencia real de los resultados -se detectó presencia de cocaína en sangre, pero no en orina- y sostuvo que esa cuestión deberá ser debatida en el juicio, al igual que la velocidad a la que circulaba el automóvil, dato que no pudo determinarse científicamente.

Fuente: Agencia DIB