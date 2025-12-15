En la tierra o en el agua, de día o de noche, se viene un fin de semana a puro deporte

Circuito de Aguas Abiertas de Chascomús
Sábado 20, a partir de las 12:00, en la Oficina de Turismo, Lastra y Costanera.
Coronel Suárez, Chascomús, Necochea y Villa Gesell reciben este fin de semana a amateurs y profesionales con carreras y maratones acuáticas.
El circuito entrega la Copa Omar “Ñato” Ledesma para la categoría masculino y la Copa Teresita Newton para la femenina, en homenaje a estos nadadores de la ciudad. Largada: carrera promocional, a las 12:30 y principal, a las 14:00. Inscripción arancelada.
Más información:https://apps.chascomus.gob.ar/deportes/aguasabiertas/
Viernes 19, a las 21:15, desde Brandsen y av. Casey.
Carrera nocturna con circuitos de 5 y 10 kilómetros. Inscripción arancelanda: $8.000, a través del link: bit.ly/5tacarreranocturna (si se realiza en el momento de la carrera, se recomienda llevar DNI).
Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/ - www.facebook.com/suarezmunicipio
Domingo 21, a las 06:30, largando desde Cabañas Río Quequén.
Sábado 20, a las 18:00, entrega de kits. Domingo, entrega de kits, charla técnica, traslado a las largadas desde Cabañas Río Quequén. Contará con dos distancias: 10 kilómetros, prueba principal a las 09:00, y 5 kilómetros de prueba de integración a las 09:40. Lunch a las 12:00 y premiación a las 13:00. Actividad arancelada. Inscripción: forms.gle/oN5KadJHyqESdQGf9
Más información: www.instagram.com/destructorestravesiaacuatica/ - www.facebook.com/profile.php?id=100063777889459
Domingo 21, desde las 9:00, en av. Buenos Aires y av. 3.
Circuitos con distancias de 5 y 10 kilómetros. La inscripción incluye remera oficial hasta agotar stock, número de corredor, clasificación por cronometraje instantáneo, servicio de hidratación, frutas, servicio médico, seguros, premiación y sorteos. Inscripción arancelada.
Más información: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/maraton-cross-adventure-villa-gesell-2025
