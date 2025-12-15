lunes 15 de diciembre de 2025
15 de diciembre de 2025 - 14:44

En la tierra o en el agua, de día o de noche, se viene un fin de semana a puro deporte

Coronel Suárez, Chascomús, Necochea y Villa Gesell reciben este fin de semana a amateurs y profesionales con carreras y maratones acuáticas.

Por Agencia DIB
El maratón de aguas abiertas en Chascomús llega el próximo fin de semana.

Sábado 20, a partir de las 12:00, en la Oficina de Turismo, Lastra y Costanera.

El Maratón Dino Hugo Tinelli parte del Centro Cívico de Bolívar.

¡Preparados, listos, ya! Se viene el Maratón Dino Hugo Tinelli en Bolívar
La Navidad llegó al partido de La Costa.

Fin de semana con fiestas de Navidad, vino, cerveza y hasta un maratón nocturno

El circuito entrega la Copa Omar “Ñato” Ledesma para la categoría masculino y la Copa Teresita Newton para la femenina, en homenaje a estos nadadores de la ciudad. Largada: carrera promocional, a las 12:30 y principal, a las 14:00. Inscripción arancelada.

5° Carrera Nocturna de Coronel Suárez

carrera nocturna rs

Viernes 19, a las 21:15, desde Brandsen y av. Casey.

Carrera nocturna con circuitos de 5 y 10 kilómetros. Inscripción arancelanda: $8.000, a través del link: bit.ly/5tacarreranocturna (si se realiza en el momento de la carrera, se recomienda llevar DNI).

Más información: www.instagram.com/suarezmunicipio/ - www.facebook.com/suarezmunicipio

Los Destructores: Travesía Acuática en el Río Quequén

travesía QUequén

Domingo 21, a las 06:30, largando desde Cabañas Río Quequén.

Sábado 20, a las 18:00, entrega de kits. Domingo, entrega de kits, charla técnica, traslado a las largadas desde Cabañas Río Quequén. Contará con dos distancias: 10 kilómetros, prueba principal a las 09:00, y 5 kilómetros de prueba de integración a las 09:40. Lunch a las 12:00 y premiación a las 13:00. Actividad arancelada. Inscripción: forms.gle/oN5KadJHyqESdQGf9

Más información: www.instagram.com/destructorestravesiaacuatica/ - www.facebook.com/profile.php?id=100063777889459

Maratón Cross Adventure en Villa Gesell

Captura de pantalla 2025-12-15 140221

Domingo 21, desde las 9:00, en av. Buenos Aires y av. 3.

Circuitos con distancias de 5 y 10 kilómetros. La inscripción incluye remera oficial hasta agotar stock, número de corredor, clasificación por cronometraje instantáneo, servicio de hidratación, frutas, servicio médico, seguros, premiación y sorteos. Inscripción arancelada.

Más información: https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/maraton-cross-adventure-villa-gesell-2025

