Estafa piramidal en San Pedro: piden la captura internacional de los señalados como organizadores

La Justicia de Pergamino sigue recibiendo a personas que fueron defraudadas por un sujeto de 39 años que armó un fondo piramidal para engañar a inversores. - La Opinión de Pergamino -

Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio solicitaron la captura internacional de Deliang Chong y Pang Siew Li , señalados como los organizadores de RainbowEx , la plataforma detrás de la estafa Ponzi que dejó decenas de damnificados en la localidad bonaerense de San Pedro y otras ciudades.

Haedo: ladrones le robaron la moto a una mujer, escaparon a los tiros y pudieron detenerlos

En la causa hay actualmente tres detenidos con prisión preventiva: Maximiliano Braga, Alexis Pan y Luis Pardo, acusados de liderar las maniobras vinculadas a RainbowEx mediante la empresa Knight Consortium. No obstante, hasta hace poco tiempo el expediente acumulaba catorce imputados, según La Opinión. El abogado de varios damnificados, Adolfo Suárez Erdaire, señaló que el juicio oral podría comenzar en 2026. En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas , aseguró que la investigación avanzó en los últimos meses y que se incorporaron nuevos imputados.

Tras el pedido de las fiscales, el Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de San Nicolás ordenó las capturas internacionales de Chong y Siew Li. Ambos de nacionalidad malaya y de 30 y 35 años, ya fueron incorporados a las bases de Interpol, de acuerdo con fuentes del caso citadas por la misma agencia.

La investigación se inició a mediados de 2024, cuando vecinos de San Pedro denunciaron que habían invertido en la plataforma sin recibir la ganancia prometida, que oscilaba entre 1% y 2% de interés mensual en dólares.

RainbowEx era presentada como una criptomoneda operada por Knight Consortium, una fundación que decía estar activa en mercados internacionales, aunque no posee registro ni respaldo legal. Según los especialistas, el sistema se promocionaba como un esquema de “trading” que ofrecía rentabilidad diaria y atrajo a numerosos inversores de San Pedro y localidades cercanas.

En septiembre, representantes de Knight Consortium organizaron un evento en el Hotel Emperador, en la Ciudad de Buenos Aires, para responder inquietudes de los usuarios. Chong y Siew Li asistieron a esa presentación y luego viajaron a Turquía; los investigadores creen ahora que podrían encontrarse en Asia.

La causa también identificó a una mujer con rasgos orientales que enviaba alertas a los inversores para comprar y vender criptomonedas en horarios puntuales, supuestamente para maximizar ganancias. Aunque inicialmente se pensó que podría tratarse de un sistema de inteligencia artificial, luego se determinó que “La China Ali” era en realidad una actriz indonesa.

Fuente: Agencia DIB