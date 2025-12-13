sábado 13 de diciembre de 2025
13 de diciembre de 2025 - 14:45

Acuchilló a su hija de un año en Quilmes, huyó y lo atraparon en Chaco

El ataque fue demencial: el agrsor se montó sobre su esposa que miraba TV y, sin que vivienra a cuento de nada, comenzó a herirla con un chuchillo. La bebé estaba alli y también la atacó. "Estamos vivas de milagro", contó la mujer

Por Agencia DIB
La política atrapó al prófugo.

La política atrapó al prófugo.

El joven qu e atacó a cuchilladas a su beba de un año, su pareja -Kiara Maqueira, de 22 años- y a su suegra en la localidad bonaerense de San Francisco Solano fue detenido en Chaco, cuando estaba oculto en un domicilio, mientras que las víctimas aún se recuperan clínicamente.

Más noticias
Alejandra Género (derecha), presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de la localidad bonaerense de Balcarce, y Marisa Benaduche (izquierda), empleada del lugar, son investigadas por coacción y amenazas. 

Conmoción en Balcarce: dos responsables de un hogar de menores son investigadas por maltrato y amenazas
El juez Rafecas se enteró de la decisión de la Cámara Federal cuando se realizaban los allanamientos.

Mientras allanaban la supuesta mansión de Chiqui Tapia, Comodoro Py le sacó la causa a Rafecas

El ataque sucedió el pasado sábado en una vivienda ubicada en la calle Dardo Rocha al 6.300 de esa localidad, en el partido de Almirante Brown, cuando Agustín Ramos, de 24 años, agredió en un contexto de violencia de género a Kiara Maqueira, de 22, y a su hija, de 17 meses.

Tal como informó el parte policial al que accedió DIB, se determinó que el imputado se encontraba oculto en una vivienda de la ciudad Machagai, tras tareas de análisis y seguimiento en redes sociales y telefonía celular, junto con información obtenida de manera encubierta en el entorno familiar.

El mismo informe indicó que el acusado tenía intenciones de continuar con la fuga hacia otro punto de la provincia, cuando el personal de la DDI de Lomas de Zamora coordinó el operativo con la Policía de Investigaciones Complejas del Chaco, a quienes se les brindó información precisa sobre el paradero del sospechoso.

Finalmente, efectivos de esa fuerza provincial concretaron la detención de Ramos, que enfrentará los cargos de tentativa de homicidio agravado por el vínculo y tentativa de femicidio, y se dispuso su traslado a la provincia de Buenos Aires donde quedará a disposición de la Justicia._

Un ataque demencial

Anteriormente, la víctima de violencia de género, detalló en sus redes sociales: “Estábamos los tres acostados, mirábamos una película. De repente, sin ningún motivo, él se subió arriba mío. Me empezó a ahorcar, me pegó piñas en la cara y agarró un cuchillo que estaba en la mesa de luz. Me tiró apuñaladas en la cara. En ese momento, mi bebé de 1 año y 5 meses se acercó y él le rozó la carita con el cuchillo, cortándola. A mi hija le hicieron 7 puntos en la cara. A mí, 2 puntos en la boca. No sé cómo seguimos vivas ”.

Maqueira relató que a su mamá también la agredió y que, cuando su papá le pegó a Ramos, se dio a la fuga. En las últimas horas la misma agredida compartió nuevas imágenes en donde se la puede ver junto a su hija, en pleno proceso de recuperación, mientras su madre aguarda por una cirugía ocular.

Fuente: Agencia DIB.

Temas
Ver más

Conmoción en Balcarce: dos responsables de un hogar de menores son investigadas por maltrato y amenazas

Mientras allanaban la supuesta mansión de Chiqui Tapia, Comodoro Py le sacó la causa a Rafecas

Estafa piramidal en San Pedro: piden la captura internacional de los señalados como organizadores

Haedo: ladrones le robaron la moto a una mujer, escaparon a los tiros y pudieron detenerlos

La Tablada: lo iban a arrestar por un homicidio y se resistió a mordiscones

Coronel Rosales: detenido acusado de abusar de su hija durante más de diez años

Una nueva víctima reconoció a la "viuda negra de San Nicolás"

Plataformas clandestinas: Lotería de la Provincia denunció a 300 sitios de apuestas ilegales

La tragedia de Bahiense del Norte: declaró Leandro Ginóbili, presidente del club

Una joven fue asesinada en Burzaco en un tiroteo y logró proteger a su hijo de dos años

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El local de Naranja Mandarina en Junín.

"No podemos cobrar ni pagar": una pyme textil bonaerense quedó paralizada por un embargo judicial