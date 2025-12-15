lunes 15 de diciembre de 2025
15 de diciembre de 2025 - 13:27

Campeones solidarios: jugadores de Ciudad de Bolívar se sumaron a una colecta navideña

No sólo triunfan en el fútbol, también en la solidaridad: jugadores e hinchas de Ciudad Bolívar participaron de una colecta para un comedor de la ciudad.

Por Agencia DIB
Jugadores e hinchas, juntos por los más necesitados de Bolívar.

@planetabolivar

A pocas semanas de haber ascendido al Nacional B por primera vez en su historia, los futbolistas campeones del plantel de Ciudad Bolívar junto a un grupo de hinchas realizaron una colecta navideña para el comedor Encuentros de Amor, del barrio bolivarense El Recuerdo.

El pitazo final se perdió entre abrazos de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Bolívar, frente a una tribuna que, entre abrazos y lágrimas, no dejaba de agitar banderas (foto: gentileza de Diario La Mañana)

Bolívar sube al cielo: una ciudad entera en la cima del fútbol de ascenso
El Tren Solidario. 

El Tren Solidario llega con donaciones a Bolívar y Urdampilleta

La iniciativa fue organizada por Juan Cruz Lucero, responsable de Planeta Bolívar -página partidaria del club-, dos hinchas incondicionales, Matías Medina y Elías Agesilao, más el plantel campeón.

Cena de Navidad

Gracias a la colaboración de la comunidad, los comercios y muchos jugadores, se recolectaron juguetes y alimentos que serán destinados a una cena navideña que el comedor realizará el próximo domingo para unos 200 chicos.

En el momento de la entrega estuvo nada menos que Brian "Monito" Duarte, delantero de Ciudad de Bolívar y parte del histórico ascenso, quien regaló camisetas y shorts para los chicos.

