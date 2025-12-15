Campeones solidarios: jugadores de Ciudad de Bolívar se sumaron a una colecta navideña

Jugadores e hinchas, juntos por los más necesitados de Bolívar. @planetabolivar

A pocas semanas de haber ascendido al Nacional B por primera vez en su historia, los futbolistas campeones del plantel de Ciudad Bolívar junto a un grupo de hinchas realizaron una colecta navideña para el comedor Encuentros de Amor, del barrio bolivarense El Recuerdo.

La iniciativa fue organizada por Juan Cruz Lucero, responsable de Planeta Bolívar -página partidaria del club-, dos hinchas incondicionales, Matías Medina y Elías Agesilao, más el plantel campeón.

Cena de Navidad Gracias a la colaboración de la comunidad, los comercios y muchos jugadores, se recolectaron juguetes y alimentos que serán destinados a una cena navideña que el comedor realizará el próximo domingo para unos 200 chicos.

En el momento de la entrega estuvo nada menos que Brian "Monito" Duarte, delantero de Ciudad de Bolívar y parte del histórico ascenso, quien regaló camisetas y shorts para los chicos.

Para compartir en redes









Temas Bolívar

Campeones

colecta

solidaridad

Navidad