lunes 15 de diciembre de 2025
15 de diciembre de 2025 - 14:41

Los sitios de juego online habilitados en la Provincia deberán implementar la identificación biométrica

La medida anunciada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, deberá aplicarse en un máximo de 60 días y busca proteger a los menores de edad que ingresan con perfiles de adultos.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
En el marco de las distintas acciones que lleva adelante el gobierno bonaerense para combatir el juego problemático, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anunció en su habitual conferencia de prensa de los lunes que se estableció la obligatoriedad de implementar sistemas de identificación biométrica y verificación de identidad en todos los sitios habilitados de juego online.

Esta medida deberá aplicarse en un máximo de 60 días y representa un cambio fundamental para impedir el acceso de menores a sitios prohibidos para su edad.

De esta forma, se busca combatir el desarrollo de una problemática de salud mental que preocupa por su avance silencioso, como es la compulsión al juego, y comprometer a los adultos a involucrarse, ya que no podrán ingresar con los perfiles de padres, madres o allegados mayores de edad.

"Establecimos la obligatoriedad de que el ingreso a los sitios de juego online habilitados debe ser con datos biométricos y dando fe de vida para garantizar que no haya ningún menor. Se tiene que implementar en los próximos 60 días en todas las licenciatarias de juego online, ya que los chicos ingresan a través de los datos de algún mayor", precisó Bianco.

Asistencia en salud mental

El funcionario recordó además que existe en territorio bonaerense el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, articulado desde el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, entidad que se encarga de explotar, administrar y regular el juego.

El Programa cuenta con diez sedes de atención, ubicadas en Mar del Plata, Pergamino, Vicente López, Morón, Avellaneda, La Plata, Necochea, Tandil, Olavarría y Bahía Blanca, donde se puede acudir a atención psicológica y acompañamiento para poder trabajar sobre la conducta y la adicción.

La Provincia articula además la red pública de atención en salud mental, con centros especializados y líneas telefónicas gratuitas, 0800-222-5462, de la red de atención del Ministerio de Salud, y el 0800-444-4000, para pedir asesoramiento.

Embed - EN VIVO | Conferencia de prensa del ministro Carlos Bianco

"Hace tiempo venimos trabajando con grupo interministerial, en la contención y asistencia a la ludopatía y los problemas con el juego online", explicó Bianco, y recordó que hace unos días hubo "300 denuncias en unidades fiscales sobre sitios de apuestas ilegales, detectados por el Instituto, que ya fueron presentadas penalmente", aseveró.

El ministro aclaró que todos los sitios de apuestas o juegos que tienen dominios '.com' o '.net' son ilegales y dejó en claro que los únicos autorizados son los dominios que terminan en '.bet.ar'. "Hubo otras 120 presentaciones, que derivaron en 50 allanamientos y se lograron desbaratar organizaciones de juego clandestino", remarcó.

Fuente: Agencia DIB

