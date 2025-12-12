Conmoción en Balcarce: dos responsables de un hogar de menores son investigadas por maltrato y amenazas

Alejandra Género (derecha), presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de la localidad bonaerense de Balcarce, y Marisa Benaduche (izquierda), empleada del lugar, son investigadas por coacción y amenazas.

La comunidad de Balcarce se encuentra conmocionada por una grave denuncia de maltrato infantil: Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia de la ciudad serrana, y Marisa Benaduche, empleada del lugar, están siendo investigadas por la Justicia de Mar del Plata por una serie de ataques contra al menos tres chicos de entre 10 y 12 años, que estaban bajo su cuidado.

El escándalo estalló después de que dieran a conocer varios audios en los que se escuchan insultos, gritos y amenazas contra los menores que viven en el hogar. En tanto, según publicó el diario La Vanguardia , el consejo de administración de la Cooperativa de Electricidad ha decidido prescindir de los servicios de la asesora legal Alejandra Género. Fuentes cercanas a la institución confirmaron a La Vanguardia que esta desvinculación responde a la seriedad y el tenor de las acusaciones que han salido a la luz, sumado a los audios que la comprometen directamente.

En tanto, los audios que dieron inicio a la investigación que llevan adelante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina fueron divulgados por el periodista balcarceño Hugo Ponce, del medio Infórmese Primero. En los mismos se reproducen gritos, amenazas, llantos de los niños e insultos de las mujeres acusadas.

En tanto, las dos mujeres serán indagadas el próximo miércoles 17 de diciembre , en el marco de una imputación por los delitos de amenazas y coacción . Por el momento se investigan maltratos contra al menos tres chicos del hogar.

La institución funciona como hogar convivencial para niños y adolescentes derivados por el Servicio Local o por orden judicial, provenientes de entornos de vulnerabilidad, violencia familiar o conflictos graves. Se supone que bajo su resguardo, los menores reciben asistencia educativa y afectiva. Los audios, sin embargo, reflejarían una situación completamente diferente.

El hecho que desencadenó la intervención judicial se habría producido tras una crisis emocional de uno de los niños, que rompió un vidrio al enterarse de que su hermano podría ser trasladado a otro hogar.

El contenido de los audios

El tenor de los insultos y maltrato ejercidos por las mujeres investigadas que se escuchan en los audios que se filtraron denotan una crueldad y un desprecio inusitados. En tanto, legalmente, la difusión de un audio con un menor maltratado en forma explícita constituye un hecho de revictimización algo expresamente prohibido en la ley 26.061 abarcando la publicación de cualquier ciudadano tanto en medios como en redes.

En esa línea, La Vanguardia incluyó la transcripción de los audios completos, para dar cuenta de los hechos, pero sin exponer a los menores maltratados.

La investigación penal avanza en el Juzgado de Garantías N° 2 de Mar del Plata, el Juzgado de Familia N° 6 dictó una medida cautelar el 5 de diciembre que prohíbe a Género, Benaduche y otros empleados del Patronato acercarse a menos de 200 metros de los menores. Ahora serán ellas las que deben responder ante la Justicia.

Asimismo, enviaron oficios a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, con el objetivo de realizar un seguimiento y resguardo de los niños involucrados.

Fuente: Agencia DIB