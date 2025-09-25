jueves 25 de septiembre de 2025
25 de septiembre de 2025 - 20:08

Lomas de Zamora: allanaron domicilio donde envasaban de manera clandestina aceite de girasol "Cocinero"

Se secuestraron en Lomas de Zamora envases y mezcla de aceites que eran comercializados como si fuera aceite de girasol de la marca de “Molinos Ríos de la Plata SA”.

Por Agencia DIB
Allanamientos en Lomas de Zamora donde se envasaba de manera clandestina aceite de girasol Cocinero&nbsp;

Allanamientos en Lomas de Zamora donde se envasaba de manera clandestina aceite de girasol "Cocinero" 

Ministerio Público Fiscal

Se allanaron dos domicilios en las localidades bonaerenses de José Mármol y Villa Celina, donde se secuestraron envases y una mezcla de aceites que eran comercializados como si fuera aceite de girasol de la marca “Cocinero”.

Más noticias
Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense) 

Triple femicidio: hay doce detenidos y los cuatro imputados se negaron a declarar
El obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León.

San Nicolás: llamado a indagatoria para un exmilitar y dos civiles por la muerte del obispo Ponce de León

De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó a fines de 2024 cuando la empresa “Molinos Ríos de la Plata SA” denunció que distintos consumidores reclamaron por su aceite de girasol. Ello reveló que se vendía ilegalmente un producto que imitaba al de la marca.

Así se determinó que el supuesto aceite de girasol de la marca se comercializaba en envases de 1,5 litros y que la sustancia vendida era una mezcla de 70% de aceite refinado de soja y 30% de aceite refinado de girasol. Con el devenir de la investigación, se allanaron diversos comercios donde se ofrecía el producto falsificado, y la pesquisa se orientó a ubicar al proveedor.

Allanamiento por venta de aceite 02
El supuesto aceite de girasol era una mezcla de 70% de aceite refinado de soja y 30% de aceite refinado de girasol.

El supuesto aceite de girasol era una mezcla de 70% de aceite refinado de soja y 30% de aceite refinado de girasol.

La fiscalía encomendó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Ezeiza, de la Policía Federal Argentina (PFA), una serie de tareas de investigación de las que surgió que el aceite se adquiría suelto y se envasaba en condiciones precarias en el fondo de una vivienda de José Mármol, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

A instancias de la fiscalía, de acuerdo con “Fiscales”, se dispuso el allanamiento de la vivienda donde se secuestró un tambor con mil litros de aceite suelto, un camión, envases, tapas y etiquetas con la marca “Cocinero”, junto a elementos para el embalaje y maquinarias. También se allanó un comercio ubicado en Villa Celina, donde se incautaron cerca de mil envases con el aceite falsificado.

Dos personas -un hombre y una mujer- fueron notificados formalmente de que quedaron imputadas en el marco de una causa por infracción a la Ley 22.362 de Marcas y venta de sustancias alimenticias peligrosas disimulando su carácter nocivo. (DIB)

Temas
Ver más

Triple femicidio: hay doce detenidos y los cuatro imputados se negaron a declarar

San Nicolás: llamado a indagatoria para un exmilitar y dos civiles por la muerte del obispo Ponce de León

Fentanilo contaminado: prisión preventiva y embargo de un billón de pesos para Ariel García Furfaro

Crímenes narco: velan a Brenda del Castillo y Morena Verdi en San Justo

El triple crimen de Florencio Varela fue transmitido por Instagram y lo vieron 45 personas

Se conocieron los primeros datos de las autopsias realizadas a los cuerpos de las jóvenes asesinadas

Ni una menos: La Plata y Mar del Plata se movilizaron por Morena, Brenda y Lara

Triple femicidio: hay cuatro detenidos y buscan a más personas vinculadas a la banda narcocriminal

Triple femicidio: un hombre tiroteó la casa de la abuela de una de las víctimas, buscando a la hermana

Kicillof sobre el triple femicidio: "Tenemos que ser serios, el narcotráfico no conoce de fronteras"

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las jóvenes asesinadas en Florencio Varela.  video

El triple crimen de Florencio Varela fue transmitido por Instagram y lo vieron 45 personas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Teleconsulta en salud: recetas, órdenes y certificados a un click con el aval de la Provincia

Por  Agencia DIB