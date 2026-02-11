miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026 - 20:32

Puan: comienza el juicio a la mujer acusada de extorsionar a un hombre con fotos íntimas

La mujer obligó al hombre en Puan a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de $ 4 millones.

Por Agencia DIB
A juicio mujer acusada por extorsión en Puan.

A juicio mujer acusada por extorsión en Puan.

Agencia de Noticias Judiciales

Comienza mañana jueves el debate oral y público para analizar la conducta de Stella Maris Distel por extorsión a un hombre con fotos íntimas en la localidad de Puan.

Más noticias
Los detenidos por la muerte del soldado en Quinta de Olivos contaban con el apoyo de cuatro mujeres fuera de la cárcel.

La muerte de un soldado en la Quinta de Olivos:  los detalles de la investigación
El juicio se desarrolló en el Tribunal en lo Criminal Nº 3.

Pedido de prisión para acusado de amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales, los hechos se produjeron desde principios de 2022 hasta noviembre de 2024, cuando la mujer obligó al hombre a entregarle dinero en múltiples oportunidades y realizar transferencias por más de 4 millones de pesos, bajo amenazas de hacer públicas fotografías íntimas.

Extorsión en Puan

Todo comenzó cuando la víctima concurrió a la casa de la mujer para realizarse masajes y comenzaron a mantener comunicaciones por videollamadas, algunas de las cuales la mujer había capturado, para posteriormente extorsionarlo. Además, también lo obligó a comprarle varios elementos a través de Mercado Libre como un reloj, un taladro, una balanza digital y panificados, por un valor superior a los 100 mil pesos.

La víctima realizó la denuncia en diciembre de 2024, aportando parte de las conversaciones extorsivas y transacciones. A lo largo de la investigación se lograron obtener pruebas que dieron cuenta de las maniobras que realizó la mujer para obligar al hombre a concretar múltiples entregas de dinero.

Temas
Ver más

La muerte de un soldado en la Quinta de Olivos:  los detalles de la investigación

Pedido de prisión para acusado de amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Mar del Plata: un hombre salió a la calle de madrugada y, sin razón, disparó varios tiros al aire

Hallaron un cadáver flotando en una laguna lindera a la Autopista La Plata - Buenos Aires

Ensenada: murió una beba con signos de presunto abuso sexual e imputaron a los padres y un tío

La Plata: absolvieron a un subcomisario acusado de asesinar a su esposa

San Nicolás: a juicio por casos de abuso sexual el primer detenido por el femicidio de Florencia Comas

Monte Grande: se enojó porque no la atendían en una guardia y sus acompañantes golpearon a los médicos

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el Clan Sena fue condenado a prisión perpetua

Iba a trabajar, le dispararon para robarle la moto y se salvó de milagro porque aceleró

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ensenada: murio una beba con signos de presunto abuso sexual e imputaron a los padres y un tio

Ensenada: murió una beba con signos de presunto abuso sexual e imputaron a los padres y un tío

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

A juicio mujer acusada por extorsión en Puan.

Puan: comienza el juicio a la mujer acusada de extorsionar a un hombre con fotos íntimas

Por  Agencia DIB