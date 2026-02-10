San Nicolás: a juicio por casos de abuso sexual el primer detenido por el femicidio de Florencia Comas
Walter Solís fue desvinculado de la causa por el crimen de San Nicolás, pero la fiscalía recibió tres denuncias en su contra por abuso sexual.
El lugar donde fue hallado el cuerpo de Florencia Comas en San Nicolás.
Diario El Norte
Walter Solís, quien en 2024 cobró trascendencia al convertirse en el primer sospechoso por el femicidio de Florencia Comas en San Nicolás, será juzgado en abril por tres graves acusaciones de abuso sexual.
Solís fue apuntado en un primer momento por el crimen de Comas, ocurrido en setiembre de ese año. Con el avance de la investigación se descubrió que, si bien conocía a la víctima, nada tenía que ver con el hecho, por lo que fue totalmente desvinculado de la causa. Pero antes de que fuera liberado, la fiscalía recibió tres denuncias en su contra por abuso sexual.
Según recuerda El Norte de San Nicolás, el hombre había sido detenido y relacionado con la muerte de Comas luego de que el marido de la joven asesinada aportara un video íntimo que databa de mayo de 2024, en el que aparecería Solís junto a la víctima. Aunque más tarde fue desvinculado del hecho, no fue liberado tras conocerse el tenor de las denuncias presentadas por tres personas que lo acusaban de haber cometido contra ellas delitos aberrantes.
Solís está acusado por tres casos de abuso sexual gravemente ultrajante. Durante la ampliación de indagatoria negó los cargos, se declaró inocente, afirmó haber mantenido un vínculo con las presuntas víctimas y que los hechos en controversia se realizaron con el consentimiento de las denunciantes.
Actualmente se encuentra cumpliendo prisión preventiva con arresto domiciliario desde diciembre del año pasado.
El crimen de Florencia Comas en San Nicolás
Tal como informó la Agencia DIB en septiembre de 2024, Florencia Soledad Comas (27) fue hallada asesinada a la vera de un camino de tierra que conduce a la planta de tratamiento de residuos de la localidad. El cadáver estaba envuelto en sábanas y en una bolsa de tela color rosa. La desaparición de Comas, una joven hipoacúsica, había sido denunciada el día anterior por su marido, luego de enterarse que su esposa no había retirado a su hija del Jardín de Infantes.