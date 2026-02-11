miércoles 11 de febrero de 2026
Ensenada: murió una beba con signos de presunto abuso sexual e imputaron a los padres y un tío

Por Ana Roche
La muerte de una beba de un año y dos meses oriunda de la localidad de Ensenada generó un fuerte impacto en la comunidad ya que, el caso, pasó a esfera judicial ante la sospecha de que pudo mediar en el estado de salud de la niña que desencadenó el deceso un presunto abuso sexual. Hasta el momento, hay tres imputados: los padres de la víctima y un tío.

La pequeña fue trasladada de urgencia desde Villa Catella, en Ensenada, al Hospital Gutiérrez de La Plata, con convulsiones. Pese a la atención que recibió, murió poco después. En tanto, desde el centro de salud se dio aviso a la Policía, tras presentar el informe de defunción, donde los médicos consignaron que en el examen físico de la beba se constataron signos de abuso sexual.

Tras la denuncia, se montó un operativo que incluyó pericias en tres domicilios ubicados en el mismo lote, donde viven tanto los padres como la abuela y el tío paternos, que habían asistido al hospital con la bebé y fueron trasladados a la comisaría tercera de El Dique. Según informaron fuentes del ministerio de Seguridad a Agencia DIB, quedaron imputados el padre de la niña, Miguel Ángel Allende, de 31 años; la madre, María Jimena Vieras, de 24 años; y Lucas Tomás Allende, de 27 años, tío de la menor.

En la investigación interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº.8 y el Juzgado de garantías Nº4 de La Plata. La causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte.

