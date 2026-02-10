La Plata: absolvieron a un subcomisario acusado de asesinar a su esposa

Subcomisario absuelto por la Justicia de La Plata.

Después de casi siete años de prisión preventiva y un proceso judicial con fuertes controversias, la Justicia de La Plata absolvió al subcomisario Alejandro Herrera en la causa por la muerte de su esposa, la oficial Gabriela Kenyeres, ocurrida en la localidad de City Bell en 2019. El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3, inmediatamente después del cierre del debate oral.

La resolución se produjo luego de que la fiscal Leila Aguilar retirara la acusación, al considerar que las pruebas producidas durante el proceso resultaban insuficientes para sostener la imputación por homicidio agravado. Herrera había llegado a la instancia de juicio acusado de femicidio, un delito que contempla la pena de prisión perpetua, recuerda diario El Día.

Durante su alegato, Aguilar hizo hincapié en la ausencia de elementos periciales clave, tales como una autopsia y un informe concluyente sobre la trayectoria del proyectil, sumado a diversas irregularidades en la preservación de la escena del hecho. Asimismo, la fiscalía se apoyó en pericias caligráficas que descartaron la autoría del acusado en cartas halladas en el lugar, y en mensajes de la víctima que daban cuenta de un estado de profunda angustia personal.

En consecuencia, el juez Ernesto Domenech dispuso la absolución del imputado y su inmediata liberación, en una decisión respaldada por los jueces Santiago Paolini y Andrés Vitali.

