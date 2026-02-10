Monte Grande: se enojó porque no la atendían en una guardia y sus acompañantes golpearon a los médicos

Violencia en la guardia del Hospital Santamarina de Monte Grande. (Imagen de video)

Una mujer se enojó porque tardaban en atenderla en la guardia del Hospital Santamarina de Monte Grande y golpeó salvajemente a los médicos. Como suele ocurrir en estos casos, la agresión fue filmada y viralizada en redes sociales, y llegó a canales de noticias.

Una de las médicas agredidas, Agustina Funes, explicó en diálogo con el canal de noticias La Nación + que la demora en la atención se dio mientras los médicos realizaban el pase de guardia. La situación se tornó violenta cuando los acompañantes de la paciente, que presentaba un corte en la cabeza, comenzaron a insultar y luego a golpear al personal.

En esas circunstancias, el jefe de guardia recibió un fuerte golpe de puño en el rostro. El personal logró refugiarse en una salita contigua y llamó al 911. Los agresores se alejaron del lugar al escuchar la llegada de los patrulleros.

Embed Ataque a médicos en Monte Grande



Ocurrió en el Hospital Santamarina durante una guardia.



En +Info por LN+ pic.twitter.com/wCJaIVHPjj — La Nación Más (@lanacionmas) February 9, 2026 En tanto, las publicaciones en redes sociales fueron realizadas por la propia mujer que asistió a la consulta y sus acompañantes. “Ahora esta rubia tarada va a aprender a no faltar el respeto”, escribieron en referencia a la médica que intentaba explicar el motivo de la demora.

El tumulto fue tal que, de acuerdo al relato de Funes en declaraciones televisivas, entró gente de afuera a tratar de separar la riña, pero se generó más confusión. Lo cierto es que según la especialista, este tipo de situaciones son habituales y la seguridad que hay en los centros de salud no alcanza. La mujer se lamentó de que haya tanta violencia desatada y reflexionó sobre el esfuerzo que requiere su profesión, de estudio y trabajo, para recibir ese trato. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







