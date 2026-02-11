miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026 - 13:11

Hallaron un cadáver flotando en una laguna lindera a la Autopista La Plata - Buenos Aires

El cuerpo fue descubierto por un trabajador de Seguridad Vial, en el ingreso a la autovía en el límite de La Plata y Ensenada.

Por Agencia DIB
El ingreso a la autopista desde La Plata cuenta con lagunas, y en una fue hallado el cuerpo de un hombre.&nbsp;

Un trabajador de Seguridad Vial descubrió el cadáver de un hombre flotando en una la laguna lindera a la subida de la Autopista La Plata - Buenos Aires. Fuentes policiales informaron a que el cuerpo se encontraba a metros de la subida a la autovía, del lado de provincia.

En tanto, pasadas las 10 de la mañana, Oficiales de la Comisaria Segunda de Ensenada realizaron las primeras pericias en el lugar y se esperaba una división de rescate para extraer el cuerpo.

De acuerdo a las primeras imágenes que trascendieron, el cuerpo pertenece a un hombre que estaba vestido, incluso con las zapatillas puestas.

El caso se investiga en la Fiscalía 8 de La Plata en turno a cargo de Martín Almirón.

