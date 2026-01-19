Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa

El joven Alan Ismael Bordón , de 20 años, murió tras pasar 20 días internado en el Hospital de General Pacheco. La noche de Año Nuevo había sido atacado por una patota a la salida del boliche Tropitango, en la localidad de El Talar , en el partido de Tigre.

El deceso se produjo el domingo, al cumplirse seis años del emblemático crimen de Fernando Báez Sosa . La coincidencia parece una burla del destino, o una advertencia, ya que las circunstancias de los dos casos parecen calcadas. De acuerdo a la reconstrucción del caso, Bordón se cruzó con dos personas dentro del boliche y mantuvo un entredicho. Personal de seguridad intervino y los sacó del local bailable.

La pelea continuó en la calle: al menos seis personas, distribuidas en dos autos, persiguieron a Alan y sus amigos. A los pocos metros ocurrió la golpiza. La víctima sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. El joven fue asistido por personal médico, que lo trasladó de urgencia al Hospital de Pacheco. Allí permaneció en estado crítico e internado en terapia intensiva durante veinte días, hasta que este domingo 20 de enero se confirmó su fallecimiento.

El caso generó conmoción en la comunidad de El Talar y en las redes sociales, donde familiares y amigos de Alan expresaron su dolor y reclamaron Justicia.

"Veinte años, una vida por delante, sueños por cumplir, momentos únicos por pasar con tu hija: verla crecer, llevarla al jardín, a la escuela… y de un día para otro te arrebataron la vida", escribió Dana Isabella Cardozo, pareja de Alan y madre de su hija. "Siempre voy a preguntarme por qué justo a vos tenía que pasarte esto. Que se haga Justicia, lo que te hicieron no tiene nombre. Le sacaron a mi nena su papá", agregó la joven.

La fiscalía de Tigre investiga el hecho bajo la carátula de homicidio. De acuerdo a los testimonios y a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la agresión habría sido premeditada y participaron al menos seis personas. Aún no hay detenidos.

Fuente: Agencia DIB