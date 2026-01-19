lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026 - 16:13

Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa

El joven falleció tras pasar 20 días internado en el Hospital de Pacheco. Había sido brutalmente agredido a la salida de un boliche en la localidad de El Talar, en el partido de Tigre.

Por Agencia DIB
Familiares de Alan Bordón piden Justicia por el crimen del joven.&nbsp;

Familiares de Alan Bordón piden Justicia por el crimen del joven. 

El joven Alan Ismael Bordón, de 20 años, murió tras pasar 20 días internado en el Hospital de General Pacheco. La noche de Año Nuevo había sido atacado por una patota a la salida del boliche Tropitango, en la localidad de El Talar, en el partido de Tigre.

Más noticias
Imagen tomada de uno de los videos que circularon por redes sociales. 

Bahía Blanca: brutal agresión a una joven árbitra en un partido de fútbol amateur
El joven mayor de edad quedó detenido y se investiga su partición en otros robos en San Clemente. 

Operativo de película en San Clemente del Tuyú: robaron una moto, chocaron y los persiguió la policía

El deceso se produjo el domingo, al cumplirse seis años del emblemático crimen de Fernando Báez Sosa. La coincidencia parece una burla del destino, o una advertencia, ya que las circunstancias de los dos casos parecen calcadas. De acuerdo a la reconstrucción del caso, Bordón se cruzó con dos personas dentro del boliche y mantuvo un entredicho. Personal de seguridad intervino y los sacó del local bailable.

La pelea continuó en la calle: al menos seis personas, distribuidas en dos autos, persiguieron a Alan y sus amigos. A los pocos metros ocurrió la golpiza. La víctima sufrió una fractura de cráneo y una hemorragia cerebral. El joven fue asistido por personal médico, que lo trasladó de urgencia al Hospital de Pacheco. Allí permaneció en estado crítico e internado en terapia intensiva durante veinte días, hasta que este domingo 20 de enero se confirmó su fallecimiento.

El caso generó conmoción en la comunidad de El Talar y en las redes sociales, donde familiares y amigos de Alan expresaron su dolor y reclamaron Justicia.

Embed

"Veinte años, una vida por delante, sueños por cumplir, momentos únicos por pasar con tu hija: verla crecer, llevarla al jardín, a la escuela… y de un día para otro te arrebataron la vida", escribió Dana Isabella Cardozo, pareja de Alan y madre de su hija. "Siempre voy a preguntarme por qué justo a vos tenía que pasarte esto. Que se haga Justicia, lo que te hicieron no tiene nombre. Le sacaron a mi nena su papá", agregó la joven.

La fiscalía de Tigre investiga el hecho bajo la carátula de homicidio. De acuerdo a los testimonios y a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la agresión habría sido premeditada y participaron al menos seis personas. Aún no hay detenidos.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bahía Blanca: brutal agresión a una joven árbitra en un partido de fútbol amateur

Operativo de película en San Clemente del Tuyú: robaron una moto, chocaron y los persiguió la policía

Cañuelas: un muerto, dos detenidos y patrulleros incendiados en enfrentamientos con la policía

Pinamar: tras la seguidilla de siniestros graves en La Frontera, el municipio endurece sanciones

El padre de Bastian, la conductora del "UTV" y el dueño de la camioneta quedaron imputados

Balcarce: salía a robar con la tobillera electrónica y perdió el beneficio de la prisión domiciliaria

Hallaron muertos a una maestra y su hijo de 7 años en un hotel porteño

La salud de Bastian: el niño fue sometido a una cirugía de cierre abdominal y continúa internado

Ajuste de cuentas en Florencio Varela: tres detenidos por el crimen de Francés Viarnes

La joven de San Nicolás que recibió 20 puñaladas en Italia se recupera milagrosamente

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El joven mayor de edad quedó detenido y se investiga su partición en otros robos en San Clemente. 

Operativo de película en San Clemente del Tuyú: robaron una moto, chocaron y los persiguió la policía

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba del 1,4% en diciembre respecto del mes anterior, según el Indec.

La construcción en el Gran Buenos Aires cerró 2025 con un alza anual del 22,9%